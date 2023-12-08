Классный салат на Новый год 2024 — видео рецепт

Рецепт салата на Новый год 2024 года "муравейник", который сметут первым со стола
Рецепт очень вкусного, сочного и сытного салата. Он сразу привлекает внимание на любом праздничном столе, а попробовав такой салат уже невозможно остановиться. Хрустящий картофель пай, сочные овощи, нежное филе и сыр, все прекрасно в этом салате.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное 300 г;
- огурец 200 г (2 шт. небольших);
- помидоры 250 г ;
- майонез 3-4 ст.л. (90-120 г);
- сыр 100 г;
- чеснок 1 зубчик;
- картофель сырой 400 г;
- черный молотый перец;
- соль;
- черный кунжут.
Способ приготовления
Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом.
Дать куриному филе остыть в этой же воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать куриное филе соломкой.
Натереть картофель на терке для корейской морковки. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности.
Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картофель пай по вкусу.
Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидор и нарезать помидоры дольками. Сыр натереть на крупной терке.
Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.
Салат будем собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец.
Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель пай. Можно украсить черным кунжутом по желанию.
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