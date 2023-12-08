Классный салат на Новый год 2024 — видео рецепт

Салат "муравейник". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусного, сочного и сытного салата. Он сразу привлекает внимание на любом праздничном столе, а попробовав такой салат уже невозможно остановиться. Хрустящий картофель пай, сочные овощи, нежное филе и сыр, все прекрасно в этом салате.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе отварное 300 г;

огурец 200 г (2 шт. небольших);

помидоры 250 г ;

майонез 3-4 ст.л. (90-120 г);

сыр 100 г;

чеснок 1 зубчик;

картофель сырой 400 г;

черный молотый перец;

соль;

черный кунжут.

Способ приготовления

Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом.

Тертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать куриному филе остыть в этой же воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать куриное филе соломкой.

Жаренный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть картофель на терке для корейской морковки. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картофель пай по вкусу.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидор и нарезать помидоры дольками. Сыр натереть на крупной терке.

Помидоры и тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.

Огурец и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат будем собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель пай. Можно украсить черным кунжутом по желанию.

Картофельные чипсы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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