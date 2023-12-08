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Рецепт салата на Новый год 2024 года "муравейник", который сметут первым со стола

8 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Классный салат на Новый год 2024 — видео рецепт
Салат "муравейник". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусного, сочного и сытного салата. Он сразу привлекает внимание на любом праздничном столе, а попробовав такой салат уже невозможно остановиться. Хрустящий картофель пай, сочные овощи, нежное филе и сыр, все прекрасно в этом салате. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе отварное 300 г;
  • огурец 200 г (2 шт. небольших);
  • помидоры 250 г ;
  • майонез 3-4 ст.л. (90-120 г);
  • сыр 100 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • картофель сырой 400 г;
  • черный молотый перец; 
  • соль;
  • черный кунжут. 

Способ приготовления 

Предварительно отварить куриное филе в подсоленной воде вместе с половиной луковицы, несколькими зубчиками чеснока, горошинами черного перца и лавровым листом. 

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Тертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать куриному филе остыть в этой же воде, в которой оно варилось. Так филе получится более сочным. Нарезать куриное филе соломкой.

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Жаренный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть картофель на терке для корейской морковки. Промыть в холодной воде, просушить бумажными полотенцами. Налить на сковороду 1 см растительного масла. Обжарить картофель до румяности. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался весь жир. Посолить картофель пай по вкусу.

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурцы тонкой соломкой. Удалить сочную сердцевину из помидор и нарезать помидоры дольками. Сыр натереть на крупной терке.

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Помидоры и тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить зубчик чеснока и добавить его в майонез.

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Огурец и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат будем собирать слоями в такой последовательности: куриное филе – помидор – сыр – огурец – куриное филе – помидор – сыр – огурец. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать каждый слой майонезом. Бока горки смазать майонезом и выложить картофель пай. Можно украсить черным кунжутом по желанию.

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Картофельные чипсы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления. 

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024. 

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу. 

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