Простой и быстрый рецепт вкусного салата — видео рецепт

Рецепт салата, который точно захочется приготовить на Новый год 2024
Рецепт салат на Новый год 2024. Получается очень вкусный, хрустящий салат с беконом и куриным филе. В год Дракона необходимо готовить блюда накануне праздничной ночи, поэтому этот рецепт прекрасно для этого подходит, поскольку он не занимает много времени в приготовлении.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- багет 50 г;
- прованские травы 1 чайная ложка;
- растительное масло 1 чайная ложка;
- бекон 4 ломтика (100 г);
- куриное филе 300 г;
- помидоры черри 150 г;
- листья салата 200 г.
Для соуса:
- чеснок 2 зубчика;
- мед 0,5 чайной ложки;
- укроп и петрушка несколько веточек;
- лимонный сок 1 столовая ложка;
- горчица в зернах 1 столовая ложка;
- соль 0,5 чайной ложки или по вкусу.
- растительное масло 3 столовые ложки.
Способ приготовления
Нарезать багет на кусочки, посыпать прованскими травами и полить растительным маслом. Выпекать 7-10 минут при 180 градусах.
Выложить бекон на холодную сковороду и обжарить, чтобы с него вытопился жир.
Выложить бекон на бумажные полотенца.
Обжарить куриное филе. Нарезать помидоры черри.
Выложить листья салата, помидоры черри, куриное мясо, бекон, сухарики.
Для соуса смешать в блендере чеснок, укроп, петрушку, соль, мед, горчицу в зернах, лимонный сок и растительное масло.
Полить салат соусом.
Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.
Также мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.
Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.
Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.
Еще рекомендуем сохранить рецепт вкусного салата с ветчиной к праздничному столу.
Или рецепт салата "Идеал", который состоит из ингредиентов, которые идеально сочетаются между собой.
Читайте Новини.LIVE!