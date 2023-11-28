Простой и быстрый рецепт вкусного салата — видео рецепт

Новогодний стол. Фото: Freepik

Рецепт салат на Новый год 2024. Получается очень вкусный, хрустящий салат с беконом и куриным филе. В год Дракона необходимо готовить блюда накануне праздничной ночи, поэтому этот рецепт прекрасно для этого подходит, поскольку он не занимает много времени в приготовлении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

багет 50 г;

прованские травы 1 чайная ложка;

растительное масло 1 чайная ложка;

бекон 4 ломтика (100 г);

куриное филе 300 г;

помидоры черри 150 г;

листья салата 200 г.

Для соуса:

чеснок 2 зубчика;

мед 0,5 чайной ложки;

укроп и петрушка несколько веточек;

лимонный сок 1 столовая ложка;

горчица в зернах 1 столовая ложка;

соль 0,5 чайной ложки или по вкусу.

растительное масло 3 столовые ложки.

Способ приготовления

Нарезать багет на кусочки, посыпать прованскими травами и полить растительным маслом. Выпекать 7-10 минут при 180 градусах.

Приготовление гренок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бекон на холодную сковороду и обжарить, чтобы с него вытопился жир.

Бекон на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бекон на бумажные полотенца.

Курица на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить куриное филе. Нарезать помидоры черри.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить листья салата, помидоры черри, куриное мясо, бекон, сухарики.

Листья салата и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешать в блендере чеснок, укроп, петрушку, соль, мед, горчицу в зернах, лимонный сок и растительное масло.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полить салат соусом.

Соус для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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