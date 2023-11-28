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Рецепт салата, который точно захочется приготовить на Новый год 2024

28 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и быстрый рецепт вкусного салата — видео рецепт
Новогодний стол. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт салат на Новый год 2024. Получается очень вкусный, хрустящий салат с беконом и куриным филе. В год Дракона необходимо готовить блюда накануне праздничной ночи, поэтому этот рецепт прекрасно для этого подходит, поскольку он не занимает много времени в приготовлении. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • багет 50 г;
  • прованские травы 1 чайная ложка;
  • растительное масло 1 чайная ложка;
  • бекон 4 ломтика (100 г);
  • куриное филе 300 г;
  • помидоры черри 150 г;
  • листья салата 200 г.

Для соуса: 

  • чеснок 2 зубчика;
  • мед 0,5 чайной ложки;
  • укроп и петрушка несколько веточек;
  • лимонный сок 1 столовая ложка;
  • горчица в зернах 1 столовая ложка;
  • соль 0,5 чайной ложки или по вкусу.
  • растительное масло 3 столовые ложки.

Способ приготовления 

Нарезать багет на кусочки, посыпать прованскими травами и полить растительным маслом. Выпекать 7-10 минут при 180 градусах. 

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Приготовление гренок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бекон на холодную сковороду и обжарить, чтобы с него вытопился жир. 

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Бекон на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить бекон на бумажные полотенца.

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Курица на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить куриное филе. Нарезать помидоры черри.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить листья салата, помидоры черри, куриное мясо, бекон, сухарики.

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Листья салата и помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешать в блендере чеснок, укроп, петрушку, соль, мед, горчицу в зернах, лимонный сок и растительное масло.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полить салат соусом.

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Соус для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

Еще рекомендуем сохранить рецепт вкусного салата с ветчиной к праздничному столу. 

Или рецепт салата "Идеал", который состоит из ингредиентов, которые идеально сочетаются между собой. 

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