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Рецепт салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных

16 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт салата на Новый год 2024 — видео рецепт
Праздничный салат. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат разметают первым со стола, потому что ему нет равных. Он очень питательный и вкусный. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка 300 г;
  • рис 150 г;
  • огурец 1 шт;
  • яйцо 3 шт;
  • чернослив 150 г;
  • майонез 250 г;
  • соль;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить куриное филе вместе со специями. Это нужно, чтобы курятина получилась сочной и ароматной.

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Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать свежий огурец. Его лучше нарезать очень мелкими кусочками.

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Терьте яйцо. Фото: YouTube @prostirecepti

Еще нам понадобится рис. Его нужно сварить.

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Свежий огурец. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать куриное филе на мелкие кусочки.

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Чернослив нарезанный. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйца нужно натереть на терке. Это нужно сделать по отдельности.

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Слой из риса. Фото: YouTube @prostirecepti

Также нужно мелко порезать чернослив.

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Огурцы и майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Делаем слой риса, смазать майонезом и выложить огурцы. смазать майонезом.

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Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем куриное филе и смазываем майонезом.

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Чернослив и майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

На курятину выложить черносливую слой, смазать майонезом.

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Натертые желтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем натертый белок. смазываем майонезом.

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Чернослив и желток. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху делаем слой из желтков. Украсить можно черносливом и зеленью.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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