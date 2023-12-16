Идеальный рецепт салата на Новый год 2024 — видео рецепт

Рецепт салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных
Этот салат разметают первым со стола, потому что ему нет равных. Он очень питательный и вкусный. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- куриная грудка 300 г;
- рис 150 г;
- огурец 1 шт;
- яйцо 3 шт;
- чернослив 150 г;
- майонез 250 г;
- соль;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить куриное филе вместе со специями. Это нужно, чтобы курятина получилась сочной и ароматной.
Затем нужно нарезать свежий огурец. Его лучше нарезать очень мелкими кусочками.
Еще нам понадобится рис. Его нужно сварить.
Нарезать куриное филе на мелкие кусочки.
Яйца нужно натереть на терке. Это нужно сделать по отдельности.
Также нужно мелко порезать чернослив.
Делаем слой риса, смазать майонезом и выложить огурцы. смазать майонезом.
Сверху выкладываем куриное филе и смазываем майонезом.
На курятину выложить черносливую слой, смазать майонезом.
Сверху выкладываем натертый белок. смазываем майонезом.
Сверху делаем слой из желтков. Украсить можно черносливом и зеленью.
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