Идеальный рецепт салата на Новый год 2024 — видео рецепт

Праздничный салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Этот салат разметают первым со стола, потому что ему нет равных. Он очень питательный и вкусный. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

куриная грудка 300 г;

рис 150 г;

огурец 1 шт;

яйцо 3 шт;

чернослив 150 г;

майонез 250 г;

соль;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить куриное филе вместе со специями. Это нужно, чтобы курятина получилась сочной и ароматной.

Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать свежий огурец. Его лучше нарезать очень мелкими кусочками.

Терьте яйцо. Фото: YouTube @prostirecepti

Еще нам понадобится рис. Его нужно сварить.

Свежий огурец. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать куриное филе на мелкие кусочки.

Чернослив нарезанный. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйца нужно натереть на терке. Это нужно сделать по отдельности.

Слой из риса. Фото: YouTube @prostirecepti

Также нужно мелко порезать чернослив.

Огурцы и майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Делаем слой риса, смазать майонезом и выложить огурцы. смазать майонезом.

Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем куриное филе и смазываем майонезом.

Чернослив и майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

На курятину выложить черносливую слой, смазать майонезом.

Натертые желтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем натертый белок. смазываем майонезом.

Чернослив и желток. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху делаем слой из желтков. Украсить можно черносливом и зеленью.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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