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Рецепт салата, который украсит новогодний стол — быстро и вкусно

25 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Праздничный салат с гранатом — видео рецепт
Салат с гранатом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт новогоднего салата, который украсит ваш стол. В год Дракона 2024 необходимо подавать на стол блюда с красными и оранжевыми оттенками, этот салат отлично для этого подходит, поскольку украшается гранатом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится (на 2 тарелки салата): 

  • куриная грудка 500 г;
  • картофель 2 шт;
  • морковь 2 шт;
  • орехи 200 г;
  • яйца 4 шт;
  • гранат 1 большой;
  • соль;
  • майонез. 

Способ приготовления 

На крупной терке натираем заранее отварной картофель. 

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Тертый картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо натереть морковь. 

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Тертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натереть на терке вареные куриные яйца. Измельчить грецкие орехи. 

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Тертое яйцо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Первым слоем выкладываем картофель и смазываем майонезом. 

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Тертый картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем курицу и наносим майонез. 

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Грецкие орехи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху кладем грецкие орехи и слой моркови. Смазываем майонезом. 

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Морковь и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху кладем шар из куриных яиц, смазываем майонезом. 

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Зерна граната. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху украшаем зернами граната и можно подавать. 

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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