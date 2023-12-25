Праздничный салат с гранатом — видео рецепт

Рецепт салата, который украсит новогодний стол — быстро и вкусно
Рецепт новогоднего салата, который украсит ваш стол. В год Дракона 2024 необходимо подавать на стол блюда с красными и оранжевыми оттенками, этот салат отлично для этого подходит, поскольку украшается гранатом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится (на 2 тарелки салата):
- куриная грудка 500 г;
- картофель 2 шт;
- морковь 2 шт;
- орехи 200 г;
- яйца 4 шт;
- гранат 1 большой;
- соль;
- майонез.
Способ приготовления
На крупной терке натираем заранее отварной картофель.
Также необходимо натереть морковь.
Теперь нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики.
Натереть на терке вареные куриные яйца. Измельчить грецкие орехи.
Первым слоем выкладываем картофель и смазываем майонезом.
Далее выкладываем курицу и наносим майонез.
Сверху кладем грецкие орехи и слой моркови. Смазываем майонезом.
Сверху кладем шар из куриных яиц, смазываем майонезом.
Сверху украшаем зернами граната и можно подавать.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
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