Праздничный салат с гранатом — видео рецепт

Салат с гранатом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт новогоднего салата, который украсит ваш стол. В год Дракона 2024 необходимо подавать на стол блюда с красными и оранжевыми оттенками, этот салат отлично для этого подходит, поскольку украшается гранатом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится (на 2 тарелки салата):

куриная грудка 500 г;

картофель 2 шт;

морковь 2 шт;

орехи 200 г;

яйца 4 шт;

гранат 1 большой;

соль;

майонез.

Способ приготовления

На крупной терке натираем заранее отварной картофель.

Тертый картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо натереть морковь.

Тертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нарезать куриную грудку на небольшие кубики.

Куриное филе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натереть на терке вареные куриные яйца. Измельчить грецкие орехи.

Тертое яйцо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Первым слоем выкладываем картофель и смазываем майонезом.

Тертый картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем курицу и наносим майонез.

Грецкие орехи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху кладем грецкие орехи и слой моркови. Смазываем майонезом.

Морковь и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху кладем шар из куриных яиц, смазываем майонезом.

Зерна граната. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху украшаем зернами граната и можно подавать.

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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