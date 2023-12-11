Как приготовить суши торт — видео рецепт

Рецепт салата "Филадельфия" или Ленивые суши — сохраните на Новый год 2024
Салат суши "Филадельфия" — потрясающе вкусное блюдо, которое станет главным украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы, обязательно оценят.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- огурец 2 шт.;
- сливочный сыр 150 г;
- красная рыба малосольная 350-400 г;
- авокадо 1 шт.;
- лимонный сок 2 ч. л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел);
- рис круглозернистый 250 г.
Для риса:
- вода 280 г;
- уксус 2 ст. л.;
- сахар 1 ст. л. с горкой;
- соль 0,5 ч. л.;
- нори 2-4 шт. (по желанию и наличию);
- для подачи — соевый соус, васаби и имбирь.
Способ приготовления
Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный круглозернистый рис. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут.
Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага.
Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.
В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.
Половину рыбы нарезать кубиками, половину — тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона.
Размер кубиков можете регулировать индивидуально, но лучше, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента.
Собираем салат: первый слой — рис с нори, затем — красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек.
На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра.
Авокадо и красную рыбу розочками советуем выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась.
Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем.
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