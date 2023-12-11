Как приготовить суши торт — видео рецепт

Салат "Филадельфия". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат суши "Филадельфия" — потрясающе вкусное блюдо, которое станет главным украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы, обязательно оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурец 2 шт.;

сливочный сыр 150 г;

красная рыба малосольная 350-400 г;

авокадо 1 шт.;

лимонный сок 2 ч. л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел);

рис круглозернистый 250 г.

Для риса:

вода 280 г;

уксус 2 ст. л.;

сахар 1 ст. л. с горкой;

соль 0,5 ч. л.;

нори 2-4 шт. (по желанию и наличию);

для подачи — соевый соус, васаби и имбирь.

Способ приготовления

Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный круглозернистый рис. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут.

Рис в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага.

Уксус для риса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.

Кусочки огурцов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину рыбы нарезать кубиками, половину — тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона.

Листы нори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер кубиков можете регулировать индивидуально, но лучше, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента.

Рис и нори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собираем салат: первый слой — рис с нори, затем — красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра.

Слой огурцов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Авокадо и красную рыбу розочками советуем выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась.

Авокадо и красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем.

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.