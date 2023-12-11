Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт салата "Филадельфия" или Ленивые суши — сохраните на Новый год 2024 arrow

Рецепт салата "Филадельфия" или Ленивые суши — сохраните на Новый год 2024

11 декабря 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить суши торт — видео рецепт
Салат "Филадельфия". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат суши "Филадельфия" — потрясающе вкусное блюдо, которое станет главным украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит суши и роллы, обязательно оценят. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • огурец 2 шт.;
  • сливочный сыр 150 г;
  • красная рыба малосольная 350-400 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • лимонный сок 2 ч. л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел);
  • рис круглозернистый 250 г. 

Для риса:

  • вода 280 г;
  • уксус 2 ст. л.;
  • сахар 1 ст. л. с горкой;
  • соль 0,5 ч. л.;
  • нори 2-4 шт. (по желанию и наличию);
  • для подачи — соевый соус, васаби и имбирь. 

Способ приготовления 

Для этого салата можно брать специальный рис для суши, а можно использовать обычный круглозернистый рис. Рис хорошо промыть несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут. 

null
Рис в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выключить огонь, в кастрюлю с рисом положить несколько бумажных полотенец или накрыть обычным полотенцем. Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце впиталась лишняя влага. 

null
Уксус для риса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать уксус, сахар и соль. Заправить рис получившимся соусом. Дать рису полностью остыть.

null
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В одну часть риса добавить 2 измельченных листа нори. Можно весь рис сделать с нори, тогда берите 4 листа нори.

null
Кусочки огурцов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Половину рыбы нарезать кубиками, половину — тонкими слайсами. Огурец и авокадо тоже нарезать кубиками. Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его соком лимона. 

null
Листы нори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Размер кубиков можете регулировать индивидуально, но лучше, чтобы отчетливо чувствовался вкус каждого ингредиента. 

null
Рис и нори. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собираем салат: первый слой — рис с нори, затем — красная рыба кубиками, огурец, рис, авокадо, красная рыба слайсами в форме розочек. 

null
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На каждый слой выкладываем немного сливочного сыра. 

null
Слой огурцов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Авокадо и красную рыбу розочками советуем выкладывать непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не темнел, а рыба не заветривалась. 

null
Авокадо и красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подаем с соевым соусом, васаби и имбирем. 

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме