Этот салат вкуснее, чем оливье – видео рецепт

Праздничный салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат "Буковина" — вариация салата оливье, но совсем не похож на него по вкусу. Попробуйте приготовить на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

копченая колбаса 200 г;

картофель отварной 3 небольших (около 200 г);

морковь отварная 2 шт.;

горошек 150 г;

лук зеленый;

перец болгарский 1 шт.;

майонез.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать мелким кубиком колбасу.

Колбаса салями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также мелко следует нарезать морковь.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезаем картофель и болгарский перец.

Нарезанный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также в этом салате присутствует лук. Его нужно мелко нарезать.

Добавление горошка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать салату настояться в холодильнике и можно подавать.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.