Этот салат вкуснее, чем оливье – видео рецепт

Рецепт салата "Буковина" — самый сильный конкурент оливье
Салат "Буковина" — вариация салата оливье, но совсем не похож на него по вкусу. Попробуйте приготовить на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- копченая колбаса 200 г;
- картофель отварной 3 небольших (около 200 г);
- морковь отварная 2 шт.;
- горошек 150 г;
- лук зеленый;
- перец болгарский 1 шт.;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать мелким кубиком колбасу.
Также мелко следует нарезать морковь.
Затем нарезаем картофель и болгарский перец.
Также в этом салате присутствует лук. Его нужно мелко нарезать.
Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать.
Дать салату настояться в холодильнике и можно подавать.
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