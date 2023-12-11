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Рецепт салата "Буковина" — самый сильный конкурент оливье

11 декабря 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот салат вкуснее, чем оливье – видео рецепт
Праздничный салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат "Буковина" — вариация салата оливье, но совсем не похож на него по вкусу. Попробуйте приготовить на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • копченая колбаса 200 г;
  • картофель отварной 3 небольших (около 200 г);
  • морковь отварная 2 шт.;
  • горошек 150 г;
  • лук зеленый;
  • перец болгарский 1 шт.;
  • майонез. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать мелким кубиком колбасу. 

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Колбаса салями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также мелко следует нарезать морковь. 

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезаем картофель и болгарский перец. 

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Нарезанный перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также в этом салате присутствует лук. Его нужно мелко нарезать. 

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Добавление горошка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать салату настояться в холодильнике и можно подавать. 

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.

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