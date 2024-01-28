Очень вкусное блюдо с лавашем и фаршем — видео рецепт

Рецепт рулета с фаршем из лаваша
Попытайтесь приготовить это вкусное блюдо с лавашем и фаршем. Готовится очень просто и быстро, убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- лаваш — 2 листа;
- фарш свиной — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- сыр — 200-250 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец по вкусу.
Для соуса:
- майонез — 2 ст.л.;
- кетчуп — 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть лук и добавить его в фарш. Также нужно добавить одно куриное яйцо.
Добавляем соль, перец и любимые специи. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно сделать соус. Для этого необходимо соединить майонез и кетчуп.
Также нужно натереть сыр. Соусом нужно смазать листы лаваша.
Сверху выкладываем сыр и начинку из фарша.
Закручиваем рулет. Перекладываем в форму для запекания или противень. Сверху смазать яйцом.
Запекать при 200 °С в течение 30 минут. Нарезаем помидор, достаем рулет, сверху выкладываем помидор и сыр. Ставим в духовку еще на 5-10 минут.
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