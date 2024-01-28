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Рецепт рулета с фаршем из лаваша

28 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное блюдо с лавашем и фаршем — видео рецепт
Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попытайтесь приготовить это вкусное блюдо с лавашем и фаршем. Готовится очень просто и быстро, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 2 листа;
  • фарш свиной — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр — 200-250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец по вкусу.

Для соуса:

  • майонез — 2 ст.л.;
  • кетчуп — 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть лук и добавить его в фарш. Также нужно добавить одно куриное яйцо.

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Ингредиенты для приготовления. Фото: YouTube @hospodynya

Добавляем соль, перец и любимые специи. Все тщательно перемешать.

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Лаваш со специями. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно сделать соус. Для этого необходимо соединить майонез и кетчуп.

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Лаваш и начинка. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно натереть сыр. Соусом нужно смазать листы лаваша.

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выкладываем сыр и начинку из фарша.

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Лаваш перед запеканием. Фото: YouTube @hospodynya

Закручиваем рулет. Перекладываем в форму для запекания или противень. Сверху смазать яйцом.

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Лаваш с помидором. Фото: YouTube @hospodynya

Запекать при 200 °С в течение 30 минут. Нарезаем помидор, достаем рулет, сверху выкладываем помидор и сыр. Ставим в духовку еще на 5-10 минут.

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Готовый лаваш. Фото: YouTube @hospodynya

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лаваш

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