Очень вкусное блюдо с лавашем и фаршем — видео рецепт

Лаваш с фаршем. Фото: YouTube @hospodynya

Попытайтесь приготовить это вкусное блюдо с лавашем и фаршем. Готовится очень просто и быстро, убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

лаваш — 2 листа;

фарш свиной — 300 г;

лук — 1 шт.;

сыр — 200-250 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец по вкусу.

Для соуса:

майонез — 2 ст.л.;

кетчуп — 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть лук и добавить его в фарш. Также нужно добавить одно куриное яйцо.

Ингредиенты для приготовления. Фото: YouTube @hospodynya

Добавляем соль, перец и любимые специи. Все тщательно перемешать.

Лаваш со специями. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно сделать соус. Для этого необходимо соединить майонез и кетчуп.

Лаваш и начинка. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно натереть сыр. Соусом нужно смазать листы лаваша.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выкладываем сыр и начинку из фарша.

Лаваш перед запеканием. Фото: YouTube @hospodynya

Закручиваем рулет. Перекладываем в форму для запекания или противень. Сверху смазать яйцом.

Лаваш с помидором. Фото: YouTube @hospodynya

Запекать при 200 °С в течение 30 минут. Нарезаем помидор, достаем рулет, сверху выкладываем помидор и сыр. Ставим в духовку еще на 5-10 минут.

Готовый лаваш. Фото: YouTube @hospodynya

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