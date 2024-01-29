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Рецепт рассыпчатого риса на гарнир — быстрый лайфхак

29 января 2024 05:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сварить рассыпчатый рис — видео рецепт
Рис в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этом рецепту получается идеальный рассыпчатый рис. Простые советы помогут приготовить гарнир, который подойдет к любому блюду. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • рис 400 г (2 чашки);
  • вода 600 г (3 чашки) соотношение риса к воде 1:1,5;
  • соль;
  • сливочное масло 40-70 г (можно заменить растительным). 

Способ приготовления 

Хорошо промыть рис в холодной воде до прозрачности. Переложить рис в дуршлаг и дать стечь воде.

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Промытый рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить в сковороде сливочное масло.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить рис и обжарить 2-4 минуты, перемешивая, чтобы каждая рисинка покрылась сливочным маслом. Посолить по вкусу

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Рис на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить рис водой, накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и варить 20-30 минут до полной готовности риса. 

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Рис на тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крышку не поднимать, чтобы влага не испарялась. Готовый рис перемешать и можно подавать на гарнир.

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рецепты
лайфхаки
рис
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гарнир

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