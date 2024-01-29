Как сварить рассыпчатый рис — видео рецепт

Рис в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этом рецепту получается идеальный рассыпчатый рис. Простые советы помогут приготовить гарнир, который подойдет к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

рис 400 г (2 чашки);

вода 600 г (3 чашки) соотношение риса к воде 1:1,5;

соль;

сливочное масло 40-70 г (можно заменить растительным).

Способ приготовления

Хорошо промыть рис в холодной воде до прозрачности. Переложить рис в дуршлаг и дать стечь воде.

Промытый рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить в сковороде сливочное масло.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить рис и обжарить 2-4 минуты, перемешивая, чтобы каждая рисинка покрылась сливочным маслом. Посолить по вкусу

Рис на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить рис водой, накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и варить 20-30 минут до полной готовности риса.

Рис на тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крышку не поднимать, чтобы влага не испарялась. Готовый рис перемешать и можно подавать на гарнир.

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