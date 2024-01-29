Как сварить рассыпчатый рис — видео рецепт

Рецепт рассыпчатого риса на гарнир — быстрый лайфхак
По этом рецепту получается идеальный рассыпчатый рис. Простые советы помогут приготовить гарнир, который подойдет к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рис 400 г (2 чашки);
- вода 600 г (3 чашки) соотношение риса к воде 1:1,5;
- соль;
- сливочное масло 40-70 г (можно заменить растительным).
Способ приготовления
Хорошо промыть рис в холодной воде до прозрачности. Переложить рис в дуршлаг и дать стечь воде.
Растопить в сковороде сливочное масло.
Выложить рис и обжарить 2-4 минуты, перемешивая, чтобы каждая рисинка покрылась сливочным маслом. Посолить по вкусу
Залить рис водой, накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и варить 20-30 минут до полной готовности риса.
Крышку не поднимать, чтобы влага не испарялась. Готовый рис перемешать и можно подавать на гарнир.
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