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Рецепт романтических конфет – сохраните ко Дню Св. Валентина

12 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Красивые и вкусные конфеты ко Дню влюбленных – видео рецепт
Конфеты с сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие конфеты отлично подойдут к празднику День Святого Валентина. Получаются очень вкусные, полезные и выглядят красиво. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • жареные тыквенные семечки (можно заменить на любые орехи) 170 г;
  • сушеный ананас 120 г;
  • курага 80 г;
  • арахисовая паста 4-5 ст.л.;
  • сок одного маленького лимона;
  • соль;
  • воздушный рис шариками (розовый) около 50 г;
  • сгущённое молоко 150 г.

Способ приготовления

Сухофрукты залить на пару минут кипятком, воду слить и немного измельчить.

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Сушеные ананасы. Фото: YouTube @evadaren

Взбить в чоппере или блендере сухофрукты с тыквенными семечками до крупной крошки, добавить арахисовую пасту и взбить еще разок.

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Сухофрукты в блендере. Фото: YouTube @evadaren

Добавить сок лимона и при желании немного посолить.

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Масса для конфет. Фото: YouTube @evadaren

Из получившейся массы слепить трюфели макая каждый в сгущенное молоко, а затем обваливая в воздушном рисе.

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Приготовление конфет. Фото: YouTube @evadaren

Хранить такие конфеты необходимо в холодильнике.

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Готовые конфеты. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба". 

еда
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