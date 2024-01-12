Красивые и вкусные конфеты ко Дню влюбленных – видео рецепт

Рецепт романтических конфет – сохраните ко Дню Св. Валентина
Такие конфеты отлично подойдут к празднику День Святого Валентина. Получаются очень вкусные, полезные и выглядят красиво.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- жареные тыквенные семечки (можно заменить на любые орехи) 170 г;
- сушеный ананас 120 г;
- курага 80 г;
- арахисовая паста 4-5 ст.л.;
- сок одного маленького лимона;
- соль;
- воздушный рис шариками (розовый) около 50 г;
- сгущённое молоко 150 г.
Способ приготовления
Сухофрукты залить на пару минут кипятком, воду слить и немного измельчить.
Взбить в чоппере или блендере сухофрукты с тыквенными семечками до крупной крошки, добавить арахисовую пасту и взбить еще разок.
Добавить сок лимона и при желании немного посолить.
Из получившейся массы слепить трюфели макая каждый в сгущенное молоко, а затем обваливая в воздушном рисе.
Хранить такие конфеты необходимо в холодильнике.
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