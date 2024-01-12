Красивые и вкусные конфеты ко Дню влюбленных – видео рецепт

Конфеты с сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren

Такие конфеты отлично подойдут к празднику День Святого Валентина. Получаются очень вкусные, полезные и выглядят красиво.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

жареные тыквенные семечки (можно заменить на любые орехи) 170 г;

сушеный ананас 120 г;

курага 80 г;

арахисовая паста 4-5 ст.л.;

сок одного маленького лимона;

соль;

воздушный рис шариками (розовый) около 50 г;

сгущённое молоко 150 г.

Способ приготовления

Сухофрукты залить на пару минут кипятком, воду слить и немного измельчить.

Сушеные ананасы. Фото: YouTube @evadaren

Взбить в чоппере или блендере сухофрукты с тыквенными семечками до крупной крошки, добавить арахисовую пасту и взбить еще разок.

Сухофрукты в блендере. Фото: YouTube @evadaren

Добавить сок лимона и при желании немного посолить.

Масса для конфет. Фото: YouTube @evadaren

Из получившейся массы слепить трюфели макая каждый в сгущенное молоко, а затем обваливая в воздушном рисе.

Приготовление конфет. Фото: YouTube @evadaren

Хранить такие конфеты необходимо в холодильнике.

Готовые конфеты. Фото: YouTube @evadaren

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