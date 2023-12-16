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Рецепт Рождественского венка с корицей и орехами

16 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень красивая праздничная выпечка — видео рецепт
Рождественский венок. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт в виде рождественского венка с корицей, орехами и тростниковым сахаром. Это очень вкусно и ароматно. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко (можно растительное) 250 мл;
  • живые (прессованные) дрожжи 25 г;
  • сахар 80 г;
  • соль 1 ч.л.;
  • мука 500 г;
  • сливочное масло 80 г.

Для начинки:

  • сливочное масло 50 г;
  • молотая корица  1-2 ст.л.;
  • тростниковый сахар 80 г;
  • молотый кешью (или любой другой орех) 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи, соль и сахар до однородного состояния. 

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Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Добавить муку и замесить тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном или сделать все вручную. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Накрыть и отправить подходить в теплое место в течение 1 часа.  

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

На присыпанной мукой доске раскатать тесто в пласт и смазать растопленным сливочным маслом. 

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Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

Присыпать смесью сахара и корицы, а также орешками.

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Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

Свернуть тесто в рулет, разрезать вдоль и сформировать косичку, из которой затем скрутить веночек.

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Венок из теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут.

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Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

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