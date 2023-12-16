Очень красивая праздничная выпечка — видео рецепт

Рецепт Рождественского венка с корицей и орехами
Рецепт в виде рождественского венка с корицей, орехами и тростниковым сахаром. Это очень вкусно и ароматно. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко (можно растительное) 250 мл;
- живые (прессованные) дрожжи 25 г;
- сахар 80 г;
- соль 1 ч.л.;
- мука 500 г;
- сливочное масло 80 г.
Для начинки:
- сливочное масло 50 г;
- молотая корица 1-2 ст.л.;
- тростниковый сахар 80 г;
- молотый кешью (или любой другой орех) 50 г.
Способ приготовления
В миске смешать теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи, соль и сахар до однородного состояния.
Добавить муку и замесить тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном или сделать все вручную.
Накрыть и отправить подходить в теплое место в течение 1 часа.
На присыпанной мукой доске раскатать тесто в пласт и смазать растопленным сливочным маслом.
Присыпать смесью сахара и корицы, а также орешками.
Свернуть тесто в рулет, разрезать вдоль и сформировать косичку, из которой затем скрутить веночек.
Выпекать в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут.
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