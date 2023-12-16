Очень красивая праздничная выпечка — видео рецепт

Рождественский венок. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт в виде рождественского венка с корицей, орехами и тростниковым сахаром. Это очень вкусно и ароматно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко (можно растительное) 250 мл;

живые (прессованные) дрожжи 25 г;

сахар 80 г;

соль 1 ч.л.;

мука 500 г;

сливочное масло 80 г.

Для начинки:

сливочное масло 50 г;

молотая корица 1-2 ст.л.;

тростниковый сахар 80 г;

молотый кешью (или любой другой орех) 50 г.

Способ приготовления

В миске смешать теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи, соль и сахар до однородного состояния.

Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Добавить муку и замесить тесто. Можно воспользоваться кухонным комбайном или сделать все вручную.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Накрыть и отправить подходить в теплое место в течение 1 часа.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

На присыпанной мукой доске раскатать тесто в пласт и смазать растопленным сливочным маслом.

Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

Присыпать смесью сахара и корицы, а также орешками.

Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

Свернуть тесто в рулет, разрезать вдоль и сформировать косичку, из которой затем скрутить веночек.

Венок из теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут.

Приготовление венка. Фото: YouTube @evadaren

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