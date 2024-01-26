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Рецепт риса с курицей и ананасами в кисло-сладком соусе

26 января 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная курица сытная курица на холодную пору года — видео рецепт
Рис с курицей. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот простой, сытный и вкусный рецепт станет чатным гостем на вашем столе. Это блюдо получается острое, но если не любите подобные специи, просто уберите чили.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 2 шт;
  • болгарский перец 1 шт;
  • консервированный ананас (кусочками) 1 банка (565 г);
  • соевый соус 150 мл;
  • томатная паста 70 г;
  • сахар 1 ст.л;
  • уксус 1 ст.л;
  • растительное масло для жарки 50 мл;
  • молотый чили, кориандр и чёрный перец по вкусу;
  • крахмал 1 ст.л. с горкой;
  • зеленый лук для подачи.

Для риса:

  • рис 300 г;
  • вода 700 мл.

Способ приготовления 

Рис тщательно промыть и отварить.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @evadaren

В это время филе и перец нарезать примерно на такие же кусочки как и ананас.

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Соевый соус. Фото: YouTube @evadaren

Кусочки филе залить на 10-15 мин. соевым соусом.

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Курица в соусе. Фото: YouTube @evadaren

На растительном масле готовить грудку 5-10 мин, приправить.

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Курица на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Добавить томатную пасту и ананасы (сок из банки не выливать, он тоже пригодится), потушить еще 5-10 мин.

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Курица и ананасы. Фото: YouTube @evadaren

Добавить уксус и перец, перемешать. Добавить сахар для баланса вкуса. Попробовать на вкус и при необходимости посолить.

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Добавлние сахара. Фото: YouTube @evadaren

В ананасовом соке развести крахмал и вылить в сковороду. Готовить помешивая  еще пару минут до загустения и убрать с огня. 

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Добавление крахмала. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо выложить рис, добавить мясо с ананасами и притрусить зелёным луком.

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Курица с рисом. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

Также мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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рис
курица

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