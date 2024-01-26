Идеальная курица сытная курица на холодную пору года — видео рецепт

Рис с курицей. Фото: YouTube @evadaren

Этот простой, сытный и вкусный рецепт станет чатным гостем на вашем столе. Это блюдо получается острое, но если не любите подобные специи, просто уберите чили.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

куриное филе 2 шт;

болгарский перец 1 шт;

консервированный ананас (кусочками) 1 банка (565 г);

соевый соус 150 мл;

томатная паста 70 г;

сахар 1 ст.л;

уксус 1 ст.л;

растительное масло для жарки 50 мл;

молотый чили, кориандр и чёрный перец по вкусу;

крахмал 1 ст.л. с горкой;

зеленый лук для подачи.

Для риса:

рис 300 г;

вода 700 мл.

Способ приготовления

Рис тщательно промыть и отварить.

Сладкий перец. Фото: YouTube @evadaren

В это время филе и перец нарезать примерно на такие же кусочки как и ананас.

Соевый соус. Фото: YouTube @evadaren

Кусочки филе залить на 10-15 мин. соевым соусом.

Курица в соусе. Фото: YouTube @evadaren

На растительном масле готовить грудку 5-10 мин, приправить.

Курица на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Добавить томатную пасту и ананасы (сок из банки не выливать, он тоже пригодится), потушить еще 5-10 мин.

Курица и ананасы. Фото: YouTube @evadaren

Добавить уксус и перец, перемешать. Добавить сахар для баланса вкуса. Попробовать на вкус и при необходимости посолить.

Добавлние сахара. Фото: YouTube @evadaren

В ананасовом соке развести крахмал и вылить в сковороду. Готовить помешивая еще пару минут до загустения и убрать с огня.

Добавление крахмала. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо выложить рис, добавить мясо с ананасами и притрусить зелёным луком.

Курица с рисом. Фото: YouTube @evadaren

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