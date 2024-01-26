Идеальная курица сытная курица на холодную пору года — видео рецепт

Рецепт риса с курицей и ананасами в кисло-сладком соусе
Этот простой, сытный и вкусный рецепт станет чатным гостем на вашем столе. Это блюдо получается острое, но если не любите подобные специи, просто уберите чили.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- куриное филе 2 шт;
- болгарский перец 1 шт;
- консервированный ананас (кусочками) 1 банка (565 г);
- соевый соус 150 мл;
- томатная паста 70 г;
- сахар 1 ст.л;
- уксус 1 ст.л;
- растительное масло для жарки 50 мл;
- молотый чили, кориандр и чёрный перец по вкусу;
- крахмал 1 ст.л. с горкой;
- зеленый лук для подачи.
Для риса:
- рис 300 г;
- вода 700 мл.
Способ приготовления
Рис тщательно промыть и отварить.
В это время филе и перец нарезать примерно на такие же кусочки как и ананас.
Кусочки филе залить на 10-15 мин. соевым соусом.
На растительном масле готовить грудку 5-10 мин, приправить.
Добавить томатную пасту и ананасы (сок из банки не выливать, он тоже пригодится), потушить еще 5-10 мин.
Добавить уксус и перец, перемешать. Добавить сахар для баланса вкуса. Попробовать на вкус и при необходимости посолить.
В ананасовом соке развести крахмал и вылить в сковороду. Готовить помешивая еще пару минут до загустения и убрать с огня.
На блюдо выложить рис, добавить мясо с ананасами и притрусить зелёным луком.
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