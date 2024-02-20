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Рецепт плова для ленивых – минимум грязной посуды, все в одной сковороде

20 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Не знаете, что приготовить из фарша на обед или ужин — видео рецепт
Ленивый плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт вам точно пригодится, когда нужно приготовить что-то быстрое на ужин или обед. Сытный плов, который готовится с фаршем и на одной сковороде. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • фарш 600 г;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 2 зубчика (если любите чеснок можно добавить еще);
  • рис 300 г;
  • лавровый лист 1 шт;
  • вода (кипяток) 600 мл. 

Способ приготовления 

Нарезать лук на мелкие кубики. Натереть морковь на крупной терке или нарезать соломкой.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать 2 зубчика чеснока.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь и обжарить еще несколько минут.

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Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить фарш и обжарить до румяности на сильном огне, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

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Рис и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Уменьшить огонь, добавить 2 зубчика чеснока. Добавить промытый рис. Посолить и поперчить по вкусу.

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Приготовление плова. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раздавить ножом несколько зубчиков чеснока. Выложить чеснок и лавровый лист сверху на рис.  

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Готовый плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить водой, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до полной готовности риса.

Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

Также Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис.

еда
лайфхаки
рис
рецепты
плов
мясной фарш

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