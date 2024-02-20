Не знаете, что приготовить из фарша на обед или ужин — видео рецепт

Рецепт плова для ленивых – минимум грязной посуды, все в одной сковороде
Этот рецепт вам точно пригодится, когда нужно приготовить что-то быстрое на ужин или обед. Сытный плов, который готовится с фаршем и на одной сковороде.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш 600 г;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 2 зубчика (если любите чеснок можно добавить еще);
- рис 300 г;
- лавровый лист 1 шт;
- вода (кипяток) 600 мл.
Способ приготовления
Нарезать лук на мелкие кубики. Натереть морковь на крупной терке или нарезать соломкой.
Мелко нарезать 2 зубчика чеснока.
Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь и обжарить еще несколько минут.
Добавить фарш и обжарить до румяности на сильном огне, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
Уменьшить огонь, добавить 2 зубчика чеснока. Добавить промытый рис. Посолить и поперчить по вкусу.
Раздавить ножом несколько зубчиков чеснока. Выложить чеснок и лавровый лист сверху на рис.
Залить водой, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до полной готовности риса.
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