Не знаете, что приготовить из фарша на обед или ужин — видео рецепт

Ленивый плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт вам точно пригодится, когда нужно приготовить что-то быстрое на ужин или обед. Сытный плов, который готовится с фаршем и на одной сковороде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

фарш 600 г;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

чеснок 2 зубчика (если любите чеснок можно добавить еще);

рис 300 г;

лавровый лист 1 шт;

вода (кипяток) 600 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук на мелкие кубики. Натереть морковь на крупной терке или нарезать соломкой.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать 2 зубчика чеснока.

Лук и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить морковь и обжарить еще несколько минут.

Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить фарш и обжарить до румяности на сильном огне, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

Рис и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Уменьшить огонь, добавить 2 зубчика чеснока. Добавить промытый рис. Посолить и поперчить по вкусу.

Приготовление плова. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раздавить ножом несколько зубчиков чеснока. Выложить чеснок и лавровый лист сверху на рис.

Готовый плов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить водой, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до полной готовности риса.

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