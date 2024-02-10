Как приготовить пиццу с белым соусом и идеальным тестом — видео рецепт

Рецепт пиццы с белым соусом "Валентинка"
Вкусная домашняя пицца на дрожжевом мягком и воздушном тесте. Предлагаем приготовить пиццу с белым соусом, а не с томатным, как мы все привыкли. Белый соус прекрасно гармонирует с морепродуктами и грибами, превращая привычную пиццу в оригинальное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 350-400 г;
- вода теплая 200 мл;
- дрожжи сухие 1 ч.л. (21 г свежих);
- соль 1 ч.л. (без горки);
- сахар 1 ч.л. (с горкой);
- растительное масло 30 мл.
Выход теста: 550-600 г на две пиццы
Для соуса:
- молоко 150 мл;
- сливочное масло 30 г;
- мука 25 г (1 ст.л.);
- чеснок 1 зубчик;
- соль;
- мускатный орех 1 щепотка;
- черный перец.
Для начинки первой пиццы:
- сыр твердый 30 г;
- моцарелла 60 г;
- креветка 9-10 шт.;
- кальмар 1 шт.
Для начинки второй пиццы:
- сыр твердый 30 г;
- моцарелла 60 г;
- колбаса 50 г;
- шампиньоны 1-2 шт.;
- помидор 0,5 шт. (2 черри);
- маслины 7 шт.
Способ приготовления
Для опары смешать теплую воду с дрожжами, сахаром и 1 ст.л. муки. Оставить на 10-15 минут, пока появится пенка сверху.
В опару добавить соль, растительное масло, частями просеять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымешивать 5-7 минут. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, и оставить подходить в тепле в течение 1 часа.
Для соуса обжарить на сливочном масле 1 ст.л. муки в течение 3-4 минут, влить молоко, интенсивно помешивая, чтобы не формировались комки.
Варить соус до загустения. Посолить, поперчить, добавить мелко натертый чеснок, мускатный орех. Переложить соус в миску, чтобы он быстрее остывал, и накрыть пленкой в контакт, чтобы он не заветривался.
Натереть или мелко нарезать твердый сыр и моцареллу. Для первой пиццы нарезать кальмары кольцами, креветки очистить. Для второй пиццы нарезать помидоры, колбасу, грибы и маслины.
Тесто разделить на две части. На пергаменте руками сформировать круглую пиццу или пиццу в виде сердца, припыляя при необходимости тесто мукой. Руками сформировать бортики.
Тесто слегка смазать растительным маслом, чтобы тесто не так сильно размокало от начинки и соуса.
Смазать соусом, выложить сыр, начинку.
Сначала прогреть духовку до максимума, верхний и нижний нагрев.
Пиццу выпекать на самом дне духовки. Также можно включить верхний гриль и конвекцию, если они имеются, это займет около 7 минут при 180°С.
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