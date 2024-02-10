Как приготовить пиццу с белым соусом и идеальным тестом — видео рецепт

Пицца с морепродуктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусная домашняя пицца на дрожжевом мягком и воздушном тесте. Предлагаем приготовить пиццу с белым соусом, а не с томатным, как мы все привыкли. Белый соус прекрасно гармонирует с морепродуктами и грибами, превращая привычную пиццу в оригинальное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 350-400 г;

вода теплая 200 мл;

дрожжи сухие 1 ч.л. (21 г свежих);

соль 1 ч.л. (без горки);

сахар 1 ч.л. (с горкой);

растительное масло 30 мл.

Выход теста: 550-600 г на две пиццы

Для соуса:

молоко 150 мл;

сливочное масло 30 г;

мука 25 г (1 ст.л.);

чеснок 1 зубчик;

соль;

мускатный орех 1 щепотка;

черный перец.

Для начинки первой пиццы:

сыр твердый 30 г;

моцарелла 60 г;

креветка 9-10 шт.;

кальмар 1 шт.

Для начинки второй пиццы:

сыр твердый 30 г;

моцарелла 60 г;

колбаса 50 г;

шампиньоны 1-2 шт.;

помидор 0,5 шт. (2 черри);

маслины 7 шт.

Способ приготовления

Для опары смешать теплую воду с дрожжами, сахаром и 1 ст.л. муки. Оставить на 10-15 минут, пока появится пенка сверху.

Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару добавить соль, растительное масло, частями просеять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымешивать 5-7 минут. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, и оставить подходить в тепле в течение 1 часа.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса обжарить на сливочном масле 1 ст.л. муки в течение 3-4 минут, влить молоко, интенсивно помешивая, чтобы не формировались комки.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить соус до загустения. Посолить, поперчить, добавить мелко натертый чеснок, мускатный орех. Переложить соус в миску, чтобы он быстрее остывал, и накрыть пленкой в контакт, чтобы он не заветривался.

Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть или мелко нарезать твердый сыр и моцареллу. Для первой пиццы нарезать кальмары кольцами, креветки очистить. Для второй пиццы нарезать помидоры, колбасу, грибы и маслины.

Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на две части. На пергаменте руками сформировать круглую пиццу или пиццу в виде сердца, припыляя при необходимости тесто мукой. Руками сформировать бортики.

Тесто и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто слегка смазать растительным маслом, чтобы тесто не так сильно размокало от начинки и соуса.

Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать соусом, выложить сыр, начинку.

Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала прогреть духовку до максимума, верхний и нижний нагрев.

Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиццу выпекать на самом дне духовки. Также можно включить верхний гриль и конвекцию, если они имеются, это займет около 7 минут при 180°С.

Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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