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Рецепт пиццы с белым соусом "Валентинка"

10 февраля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пиццу с белым соусом и идеальным тестом — видео рецепт
Пицца с морепродуктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусная домашняя пицца на дрожжевом мягком и воздушном тесте. Предлагаем приготовить пиццу с белым соусом, а не с томатным, как мы все привыкли. Белый соус прекрасно гармонирует с морепродуктами и грибами, превращая привычную пиццу в оригинальное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука 350-400 г;
  • вода теплая 200 мл;
  • дрожжи сухие 1 ч.л. (21 г свежих);
  • соль 1 ч.л. (без горки);
  • сахар 1 ч.л. (с горкой);
  • растительное масло 30 мл.

Выход теста: 550-600 г на две пиццы

Для соуса:

  • молоко 150 мл;
  • сливочное масло 30 г;
  • мука 25 г (1 ст.л.);
  • чеснок 1 зубчик;
  • соль;
  • мускатный орех 1 щепотка;
  • черный перец.

Для начинки первой пиццы:

  • сыр твердый 30 г;
  • моцарелла 60 г;
  • креветка 9-10 шт.;
  • кальмар 1 шт.

Для начинки второй пиццы:

  • сыр твердый 30 г;
  • моцарелла 60 г;
  • колбаса 50 г;
  • шампиньоны 1-2 шт.;
  • помидор 0,5 шт. (2 черри);
  • маслины 7 шт.

Способ приготовления

Для опары смешать теплую воду с дрожжами, сахаром и 1 ст.л. муки. Оставить на 10-15 минут, пока появится пенка сверху.

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару добавить соль, растительное масло, частями просеять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымешивать 5-7 минут. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, и оставить подходить в тепле в течение 1 часа.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса обжарить на сливочном масле 1 ст.л. муки в течение 3-4 минут, влить молоко, интенсивно помешивая, чтобы не формировались комки. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить соус до загустения. Посолить, поперчить, добавить мелко натертый чеснок, мускатный орех. Переложить соус в миску, чтобы он быстрее остывал, и накрыть пленкой в контакт, чтобы он не заветривался.

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Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть или мелко нарезать твердый сыр и моцареллу. Для первой пиццы нарезать кальмары кольцами, креветки очистить. Для второй пиццы нарезать помидоры, колбасу, грибы и маслины. 

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Тесто для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на две части. На пергаменте руками сформировать круглую пиццу или пиццу в виде сердца, припыляя при необходимости тесто мукой. Руками сформировать бортики.

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Тесто и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто слегка смазать растительным маслом, чтобы тесто не так сильно размокало от начинки и соуса.

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Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать соусом, выложить сыр, начинку.

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Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала прогреть духовку до максимума, верхний и нижний нагрев.

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Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиццу выпекать на самом дне духовки. Также можно включить верхний гриль и конвекцию, если они имеются, это займет около 7 минут при 180°С.

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Готовая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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