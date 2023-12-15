Лучшая праздничная выпечка — видео рецепт

Постный кекс. Фото: YouTube @evadaren

Простейший в приготовлении постный кекс. Не смотря на плотную текстуру, получается довольно нежный и очень ароматный. Данного количества ингредиентов достаточно на половину формы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 250 г;

апельсиновый сок свежевыжатый 130 мл;

газированная минеральная вода 120 мл;

сахар 120 г;

растительное масло 50 мл;

разрыхлитель 2 ч.л;

щепотка соли;

жареный кешью (или любые другие орехи) 50 г;

цедра одного большого апельсина;

мандарины и сахарная пудра для подачи.

Способ приготовления

В миску влить сок, воду, всыпать соль с разрыхлителем и сахар. Тщательно перемешать венчиком.

Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Вмешать просеянную муку и цедру. Добавить растительное масло и измельчённые в блендере орешки. Перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Форму смазать растительным маслом и перелить тесто.

Добавление цедры. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180° около часа (время зависит от габаритов формы и высоты кекса). Готовность проверять деревянной шпажкой.

Тесто для кекса. Фото: YouTube @evadaren

Готовый кекс достать из формы, дать остыть. Сверху выложить очищенные мандарины и присыпать сахарной пудрой.

Готовый кекс. Фото: YouTube @evadaren

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