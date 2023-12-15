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Рецепт постного апельсинового кекса с орехами и мандаринами к Рождеству

15 декабря 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучшая праздничная выпечка — видео рецепт
Постный кекс. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простейший в приготовлении постный кекс. Не смотря на плотную текстуру, получается довольно нежный и очень ароматный. Данного количества ингредиентов достаточно на половину формы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • мука 250 г;
  • апельсиновый сок свежевыжатый 130 мл;
  • газированная минеральная вода 120 мл;
  • сахар 120 г;
  • растительное масло 50 мл;
  • разрыхлитель 2 ч.л;
  • щепотка соли;
  • жареный кешью (или любые другие орехи) 50 г;
  • цедра одного большого апельсина;
  • мандарины и сахарная пудра для подачи. 

Способ приготовления 

В миску влить сок, воду, всыпать соль с разрыхлителем и сахар. Тщательно перемешать венчиком. 

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Добавление сахара. Фото: YouTube @evadaren

Вмешать просеянную муку и цедру. Добавить растительное масло и измельчённые в блендере орешки. Перемешать.

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Форму смазать растительным маслом и перелить тесто.

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Добавление цедры. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать при 180° около часа (время зависит от габаритов формы и высоты кекса). Готовность проверять деревянной шпажкой.

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Тесто для кекса. Фото: YouTube @evadaren

Готовый кекс достать из формы, дать остыть. Сверху выложить очищенные мандарины и присыпать сахарной пудрой.

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Готовый кекс. Фото: YouTube @evadaren

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