Лучшая праздничная выпечка — видео рецепт

Рецепт постного апельсинового кекса с орехами и мандаринами к Рождеству
Простейший в приготовлении постный кекс. Не смотря на плотную текстуру, получается довольно нежный и очень ароматный. Данного количества ингредиентов достаточно на половину формы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 250 г;
- апельсиновый сок свежевыжатый 130 мл;
- газированная минеральная вода 120 мл;
- сахар 120 г;
- растительное масло 50 мл;
- разрыхлитель 2 ч.л;
- щепотка соли;
- жареный кешью (или любые другие орехи) 50 г;
- цедра одного большого апельсина;
- мандарины и сахарная пудра для подачи.
Способ приготовления
В миску влить сок, воду, всыпать соль с разрыхлителем и сахар. Тщательно перемешать венчиком.
Вмешать просеянную муку и цедру. Добавить растительное масло и измельчённые в блендере орешки. Перемешать.
Форму смазать растительным маслом и перелить тесто.
Выпекать при 180° около часа (время зависит от габаритов формы и высоты кекса). Готовность проверять деревянной шпажкой.
Готовый кекс достать из формы, дать остыть. Сверху выложить очищенные мандарины и присыпать сахарной пудрой.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.
Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству.
Читайте Новини.LIVE!