Вкусный пирог с луком и морковью — видео рецепт

Домашний пирог. Фото: Freepik

Этот пирог получается очень питательный, его даже можно подать как основное блюдо или просто к чаю. Попытайтесь приготовить и оцените сочетание этой вкусной начинки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.

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Вам понадобится:

форма для выпечки размером 23 см х 23 см;

160 г муки;

130 г маргарина;

3 ст. л. сметаны;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. разрыхрителя;

яйцо для смазывания пирога.

Для начинки:

2 больших лука;

1 большая морковь;

3 яйца;

2 плавленых сырка;

0,5 ч. л. соли.

Способ приготовления

К муке добавляем соль, разрыхритель, маргарин и растираем. В конце добавляем сметану и замешиваем тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Заворачиваем его в пищевую пленку и ставим на 2 часа в холодильник.

Мука и маргарин. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Мелко нарезаем лук и жарим в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавляем тертую на грубой терке морковь и тушим до готовности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тесто делим на две части и тонко раскатываем. Выкладываем одну часть в форму делая бортики.

Морковь и лук. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Выкладываем начинку. К яйцам добавляем соль и легко взбиваем, после чего выливаем равномерно на начинку. Сверху натираем на грубой терке плавленый сырок.

Начинка на тесте. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накрываем пирог второй частью раскатанного теста и склеиваем кромки двух частей.

Сыр и начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Верхний корж прокалываем вилкой и смазываем яйцом пирог.

Готовый пирог. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Выпекаем примерно 40 минут при температуре 180°С.

Кусок пирога. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

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