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Рецепт пирога с луково-морковной начинкой

8 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный пирог с луком и морковью — видео рецепт
Домашний пирог. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот пирог получается очень питательный, его даже можно подать как основное блюдо или просто к чаю. Попытайтесь приготовить и оцените сочетание этой вкусной начинки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.

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Вам понадобится:

  • форма для выпечки размером 23 см х 23 см;
  • 160 г муки;
  • 130 г маргарина;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. разрыхрителя;
  • яйцо для смазывания пирога.

Для начинки:

  • 2 больших лука;
  • 1 большая морковь;
  • 3 яйца;
  • 2 плавленых сырка;
  • 0,5 ч. л. соли.

Способ приготовления

К муке добавляем соль, разрыхритель, маргарин и растираем. В конце добавляем сметану и замешиваем тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Заворачиваем его в пищевую пленку и ставим на 2 часа в холодильник.

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Мука и маргарин. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Мелко нарезаем лук и жарим в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавляем тертую на грубой терке морковь и тушим до готовности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тесто делим на две части и тонко раскатываем. Выкладываем одну часть в форму делая бортики.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Выкладываем начинку. К яйцам добавляем соль и легко взбиваем, после чего выливаем равномерно на начинку. Сверху натираем на грубой терке плавленый сырок.

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Начинка на тесте. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накрываем пирог второй частью раскатанного теста и склеиваем кромки двух частей.

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Сыр и начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Верхний корж прокалываем вилкой и смазываем яйцом пирог.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Выпекаем примерно 40 минут при температуре 180°С.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Также мы писали о 3 секретах пышных оладий на кефире.

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