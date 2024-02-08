Вкусный пирог с луком и морковью — видео рецепт

Рецепт пирога с луково-морковной начинкой
Этот пирог получается очень питательный, его даже можно подать как основное блюдо или просто к чаю. Попытайтесь приготовить и оцените сочетание этой вкусной начинки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.
Вам понадобится:
- форма для выпечки размером 23 см х 23 см;
- 160 г муки;
- 130 г маргарина;
- 3 ст. л. сметаны;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. разрыхрителя;
- яйцо для смазывания пирога.
Для начинки:
- 2 больших лука;
- 1 большая морковь;
- 3 яйца;
- 2 плавленых сырка;
- 0,5 ч. л. соли.
Способ приготовления
К муке добавляем соль, разрыхритель, маргарин и растираем. В конце добавляем сметану и замешиваем тесто.
Заворачиваем его в пищевую пленку и ставим на 2 часа в холодильник.
Мелко нарезаем лук и жарим в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавляем тертую на грубой терке морковь и тушим до готовности.
Тесто делим на две части и тонко раскатываем. Выкладываем одну часть в форму делая бортики.
Выкладываем начинку. К яйцам добавляем соль и легко взбиваем, после чего выливаем равномерно на начинку. Сверху натираем на грубой терке плавленый сырок.
Накрываем пирог второй частью раскатанного теста и склеиваем кромки двух частей.
Верхний корж прокалываем вилкой и смазываем яйцом пирог.
Выпекаем примерно 40 минут при температуре 180°С.
Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Также мы писали о 3 секретах пышных оладий на кефире.
Читайте Новини.LIVE!