Вкусные пончики, как пончики — видео рецепт

Рецепт пампушек с вишневой начинкой
Эти пампушки с вишневой начинкой похожи на пончики, поскольку готовятся в большом количестве масла. Невероятно нежные и пышные, такую выпечку оценят все без исключения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.
Вам понадобится:
- 1 кг муки;
- 150 г сахара;
- 0,5 л молока;
- 4 желтка и 1 целое яйцо;
- 50 г дрожжей;
- 100 г маргарина (растопить);
- 1 пачка ванильного сахара;
- 40 г спирта;
- 1 лимон (цедра и сок);
- щепотка соли.
Для начинки:
- 300 г почищенных вишен;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 ст.л. крахмала (кукурузный).
Способ приготовления
К измельченным дрожжам добавляем 2 ст. л. сахара, перемешиваем до жидкой консистенции. Добавляем теплое молоко и перемешиваем.
Яйца перемешиваем с остальным сахаром + ванильный сахар.
Все соединяем и перемешиваем. Добавляем спирт, цедру и сок лимона.
Просеянную муку добавляем в три этапа и вымешиваем тесто. В конце добавляем охлажденный растопленный маргарин и снова перемешиваем. Тесто накрываем полотенцем и на 1 час ставим в теплое место.
Теперь приготовим начинку. Вишню почистить от косточек, добавить сахар и крахмал, перемешать и на маленьком огне, помешивая, довести до загустения и дать остыть.
Тесто выкладываем на стол и растягиваем на толщину до 1 сантиметра и вырезаем кружочки.
Накладываем вишни и формируем пампушки. В хорошо разогретом масле жарим с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
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