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Рецепт пампушек с вишневой начинкой

6 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные пончики, как пончики — видео рецепт
Пампушки с вишневой начинкой. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти пампушки с вишневой начинкой похожи на пончики, поскольку готовятся в большом количестве масла. Невероятно нежные и пышные, такую выпечку оценят все без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 кг муки;
  • 150 г сахара;
  • 0,5 л молока;
  • 4 желтка и 1 целое яйцо;
  • 50 г дрожжей;
  • 100 г маргарина (растопить);
  • 1 пачка ванильного сахара;
  • 40 г спирта;
  • 1 лимон (цедра и сок);
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 300 г почищенных вишен;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 ст.л. крахмала (кукурузный).

Способ приготовления

К измельченным дрожжам добавляем 2 ст. л. сахара, перемешиваем до жидкой консистенции. Добавляем теплое молоко и перемешиваем.

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Яйца перемешиваем с остальным сахаром + ванильный сахар.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Все соединяем и перемешиваем. Добавляем спирт, цедру и сок лимона.

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Сахар и яйца. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Просеянную муку добавляем в три этапа и вымешиваем тесто. В конце добавляем охлажденный растопленный маргарин и снова перемешиваем. Тесто накрываем полотенцем и на 1 час ставим в теплое место.

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Вишни и крахмал. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Теперь приготовим начинку. Вишню почистить от косточек, добавить сахар и крахмал, перемешать и на маленьком огне, помешивая, довести до загустения и дать остыть.

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Тесто и вишневая начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тесто выкладываем на стол и растягиваем на толщину до 1 сантиметра и вырезаем кружочки.

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Пампушки в масле. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накладываем вишни и формируем пампушки. В хорошо разогретом масле жарим с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

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Пампушки с вишневой начинкой. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

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