Вкусные пончики, как пончики — видео рецепт

Пампушки с вишневой начинкой. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Эти пампушки с вишневой начинкой похожи на пончики, поскольку готовятся в большом количестве масла. Невероятно нежные и пышные, такую выпечку оценят все без исключения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Уютная кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг муки;

150 г сахара;

0,5 л молока;

4 желтка и 1 целое яйцо;

50 г дрожжей;

100 г маргарина (растопить);

1 пачка ванильного сахара;

40 г спирта;

1 лимон (цедра и сок);

щепотка соли.

Для начинки:

300 г почищенных вишен;

3 ст. л. сахара;

1 ст.л. крахмала (кукурузный).

Способ приготовления

К измельченным дрожжам добавляем 2 ст. л. сахара, перемешиваем до жидкой консистенции. Добавляем теплое молоко и перемешиваем.

Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Яйца перемешиваем с остальным сахаром + ванильный сахар.

Приготовление теста. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Все соединяем и перемешиваем. Добавляем спирт, цедру и сок лимона.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Просеянную муку добавляем в три этапа и вымешиваем тесто. В конце добавляем охлажденный растопленный маргарин и снова перемешиваем. Тесто накрываем полотенцем и на 1 час ставим в теплое место.

Вишни и крахмал. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Теперь приготовим начинку. Вишню почистить от косточек, добавить сахар и крахмал, перемешать и на маленьком огне, помешивая, довести до загустения и дать остыть.

Тесто и вишневая начинка. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Тесто выкладываем на стол и растягиваем на толщину до 1 сантиметра и вырезаем кружочки.

Пампушки в масле. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Накладываем вишни и формируем пампушки. В хорошо разогретом масле жарим с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Пампушки с вишневой начинкой. Фото: YouTube @zatyshnakuhnia

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Раньше мы писали о 3 секретах пышных оладий на кефире.