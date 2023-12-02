Вкусный салат слоями с майонезом — видео

Салат с курицей. Фото: YouTube @prostirecepti

Весь секрет этого рецепта состоит в том, что все продукты в нем удачно сочетаются между собой. Салат, который выкладывается слоями, как классическая "шуба" или "мимоза". Обязательно обратите внимание на это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

морковь 1 шт;

куриная грудка 1 шт;

яйца 3 шт;

огурцы бочковые 3 шт;

творог твердый 150 гр;

майонез или йогурт 5 ст. л. (количество регулируйте по своему вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно запечь или сварить морковь. Куриное мясо также нужно запечь или сварить.

Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйца необходимо сварить и отделить белки от желтков.

Соленые огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем мясо нужно порезать на маленькие кубики либо разобрать на волокна. Выложить на тарелку и смазать майонезом.

Курица и огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать соленые огурцы на мелкие кубики и разложить ровным слоем на мясо, смазать майонезом.

Тертая морковь. Фото: YouTube @prostirecepti

Морковь натереть и выложить сверху шар, смазать майонезом.

Слой моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

Сыр нужно натереть и смешать с желтками. Выложить на слой из моркови и смазать майонезом.

Слой сыра и желтка. Фото: YouTube @prostirecepti

Белки следует натереть на терке и выложить верхний слой. Салат украшаем зернами граната и ветками укропа.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.