Вкусный салат слоями с майонезом — видео

Рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу
Весь секрет этого рецепта состоит в том, что все продукты в нем удачно сочетаются между собой. Салат, который выкладывается слоями, как классическая "шуба" или "мимоза". Обязательно обратите внимание на это блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- морковь 1 шт;
- куриная грудка 1 шт;
- яйца 3 шт;
- огурцы бочковые 3 шт;
- творог твердый 150 гр;
- майонез или йогурт 5 ст. л. (количество регулируйте по своему вкусу).
Способ приготовления
Сначала нужно запечь или сварить морковь. Куриное мясо также нужно запечь или сварить.
Яйца необходимо сварить и отделить белки от желтков.
Затем мясо нужно порезать на маленькие кубики либо разобрать на волокна. Выложить на тарелку и смазать майонезом.
Затем нужно нарезать соленые огурцы на мелкие кубики и разложить ровным слоем на мясо, смазать майонезом.
Морковь натереть и выложить сверху шар, смазать майонезом.
Сыр нужно натереть и смешать с желтками. Выложить на слой из моркови и смазать майонезом.
Белки следует натереть на терке и выложить верхний слой. Салат украшаем зернами граната и ветками укропа.
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