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Рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу

2 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный салат слоями с майонезом — видео
Салат с курицей. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Весь секрет этого рецепта состоит в том, что все продукты в нем удачно сочетаются между собой. Салат, который выкладывается слоями, как классическая "шуба" или "мимоза". Обязательно обратите внимание на это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • морковь 1 шт;
  • куриная грудка 1 шт;
  • яйца 3 шт;
  • огурцы бочковые 3 шт;
  • творог твердый 150 гр;
  • майонез или йогурт 5 ст. л. (количество регулируйте по своему вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно запечь или сварить морковь. Куриное мясо также нужно запечь или сварить.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Яйца необходимо сварить и отделить белки от желтков.

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Соленые огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем мясо нужно порезать на маленькие кубики либо разобрать на волокна. Выложить на тарелку и смазать майонезом.

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Курица и огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать соленые огурцы на мелкие кубики и разложить ровным слоем на мясо, смазать майонезом.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @prostirecepti

Морковь натереть и выложить сверху шар, смазать майонезом.

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Слой моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

Сыр нужно натереть и смешать с желтками. Выложить на слой из моркови и смазать майонезом.

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Слой сыра и желтка. Фото: YouTube @prostirecepti

Белки следует натереть на терке и выложить верхний слой. Салат украшаем зернами граната и ветками укропа.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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