Красивый салат с майонезом на новый год — видео

Рецепт одного из самых вкусных салатов к Новому году Дракона 2024
Этот нежный и легкий салат отлично украсит новогодний стол и точно понравится вашим гостям. Идеально сочетание слабосоленой семги, помидор и сыра.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- слабосоленая рыба 150 гр;
- яйца 4 шт;
- сыр 100 гр;
- помидоры 100 гр;
- зеленый лук 50 гр;
- майонез 100 гр.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать слабосоленую рыбу на небольшие кубики.
Далее нужно натереть яйца, белки и желтки нужно разделить и натереть по отдельности.
Первым шаром укладываем рыбу и смазываем майонезом.
Вторым слоем нужно выложить натертые желтки и также смазать майонезом.
Затем выкладываем помидоры, смазываем майонезом.
Выкладываем слой зеленого лука, смазываем майонезом.
Посыпаем тертым сыром, а сверху выкладываем тертый белок.
Украшаем зернышками граната и можно подавать на стол.
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