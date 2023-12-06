Красивый салат с майонезом на новый год — видео

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот нежный и легкий салат отлично украсит новогодний стол и точно понравится вашим гостям. Идеально сочетание слабосоленой семги, помидор и сыра.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

слабосоленая рыба 150 гр;

яйца 4 шт;

сыр 100 гр;

помидоры 100 гр;

зеленый лук 50 гр;

майонез 100 гр.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать слабосоленую рыбу на небольшие кубики.

Тертый желток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно натереть яйца, белки и желтки нужно разделить и натереть по отдельности.

Кусочки красной рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Первым шаром укладываем рыбу и смазываем майонезом.

Рыба и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вторым слоем нужно выложить натертые желтки и также смазать майонезом.

Кусочки помидор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем выкладываем помидоры, смазываем майонезом.

Зеленый лук и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выкладываем слой зеленого лука, смазываем майонезом.

Тертое яйцо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посыпаем тертым сыром, а сверху выкладываем тертый белок.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем зернышками граната и можно подавать на стол.

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