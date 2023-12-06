Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт одного из самых вкусных салатов к Новому году Дракона 2024 arrow

Рецепт одного из самых вкусных салатов к Новому году Дракона 2024

6 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Красивый салат с майонезом на новый год — видео
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот нежный и легкий салат отлично украсит новогодний стол и точно понравится вашим гостям. Идеально сочетание слабосоленой семги, помидор и сыра. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • слабосоленая рыба 150 гр;
  • яйца 4 шт;
  • сыр 100 гр;
  • помидоры 100 гр;
  • зеленый лук 50 гр;
  • майонез 100 гр. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать слабосоленую рыбу на небольшие кубики. 

null
Тертый желток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно натереть яйца, белки и желтки нужно разделить и натереть по отдельности. 

null
Кусочки красной рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Первым шаром укладываем рыбу и смазываем майонезом. 

null
Рыба и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вторым слоем нужно выложить натертые желтки и также смазать майонезом. 

null
Кусочки помидор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем выкладываем помидоры, смазываем майонезом. 

null
Зеленый лук и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выкладываем слой зеленого лука, смазываем майонезом. 

null
Тертое яйцо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посыпаем тертым сыром, а сверху выкладываем тертый белок. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем зернышками граната и можно подавать на стол. 

Ранее мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления. 

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024. 

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме