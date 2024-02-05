Вкусный пирог со сгущенкой вареным молоком — видео рецепт

Рецепт одного из лучших пляцков "Зеня" — фаворит нескольких поколений
"Пляцок" — это традиционный украинский пирог, который готовится с начинкой и напоминает торт. Такая выпечка готовится очень просто, а смотрится по-праздничному.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- желтки 7 шт.;
- сахар 230 г;
- масло 50 г;
- сметана 50 г;
- разрыхлитель 12 г;
- мука 230 г.
Для меренги:
- белки 7 шт.;
- сахар 230 г.
Для крема:
- масло 300 г;
- сгущенка 500 г.
Дополнительно:
- орехи 200 г;
- шоколад 160 г.
Способ приготовления
Сначала нужно разделить белки с желтками. К желткам добавить сахар и все взбить.
Затем добавляем растопленное сливочное масло и сметану, тщательно перемешать.
Затем в массу добавляем разрыхлитель и в несколько этапов добавляем муку. Вымешать тесто руками. Разделить тесто на три части и отправить в холодильник.
Тем временем нужно измельчить грецкие орехи и натереть шоколад. Затем взбить белки, в несколько этапов добавить сахар. Взбивать до густой массы.
Раскатать коржи. На каждый корж выкладываем орехи с шоколадом, затем слой меренги.
То же самое повторяем со всеми коржами.
Выпекать при 160°С в течение 15 минут.
Теперь нужно сделать крем. Для этого нужно соединить вареную сгущенку и сливочное масло. Сначала взбить масло, затем сгущенку.
Смазать коржи кремом. Сверху украсить орехами и шоколадом. Ставим в холодильник на ночь.
Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
Также мы писали о рецепте древнего медовике по рецепту бабушки.
Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь.
Читайте Новини.LIVE!