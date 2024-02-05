Вкусный пирог со сгущенкой вареным молоком — видео рецепт

Пляцок "Зеня". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

"Пляцок" — это традиционный украинский пирог, который готовится с начинкой и напоминает торт. Такая выпечка готовится очень просто, а смотрится по-праздничному.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

желтки 7 шт.;

сахар 230 г;

масло 50 г;

сметана 50 г;

разрыхлитель 12 г;

мука 230 г.

Для меренги:

белки 7 шт.;

сахар 230 г.

Для крема:

масло 300 г;

сгущенка 500 г.

Дополнительно:

орехи 200 г;

шоколад 160 г.

Способ приготовления

Сначала нужно разделить белки с желтками. К желткам добавить сахар и все взбить.

Желтки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем растопленное сливочное масло и сметану, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем в массу добавляем разрыхлитель и в несколько этапов добавляем муку. Вымешать тесто руками. Разделить тесто на три части и отправить в холодильник.

Грецкие орехи и шоколад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тем временем нужно измельчить грецкие орехи и натереть шоколад. Затем взбить белки, в несколько этапов добавить сахар. Взбивать до густой массы.

Яичные белки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раскатать коржи. На каждый корж выкладываем орехи с шоколадом, затем слой меренги.

Коржи и меренга. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

То же самое повторяем со всеми коржами.

Шоколад и орехи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 160°С в течение 15 минут.

Готовые коржи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно сделать крем. Для этого нужно соединить вареную сгущенку и сливочное масло. Сначала взбить масло, затем сгущенку.

Крем на коржах. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Смазать коржи кремом. Сверху украсить орехами и шоколадом. Ставим в холодильник на ночь.

Готовая выпечка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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