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Рецепт одного из лучших пляцков "Зеня" — фаворит нескольких поколений

5 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный пирог со сгущенкой вареным молоком — видео рецепт
Пляцок "Зеня". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

"Пляцок" — это традиционный украинский пирог, который готовится с начинкой и напоминает торт. Такая выпечка готовится очень просто, а смотрится по-праздничному.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • желтки 7 шт.;
  • сахар 230 г;
  • масло 50 г;
  • сметана 50 г;
  • разрыхлитель 12 г;
  • мука 230 г.

Для меренги:

  • белки 7 шт.;
  • сахар 230 г.

Для крема:

  • масло 300 г;
  • сгущенка 500 г.

Дополнительно:

  • орехи 200 г;
  • шоколад 160 г.

Способ приготовления

Сначала нужно разделить белки с желтками. К желткам добавить сахар и все взбить.

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Желтки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем растопленное сливочное масло и сметану, тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем в массу добавляем разрыхлитель и в несколько этапов добавляем муку. Вымешать тесто руками. Разделить тесто на три части и отправить в холодильник.

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Грецкие орехи и шоколад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тем временем нужно измельчить грецкие орехи и натереть шоколад. Затем взбить белки, в несколько этапов добавить сахар. Взбивать до густой массы.

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Яичные белки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раскатать коржи. На каждый корж выкладываем орехи с шоколадом, затем слой меренги.

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Коржи и меренга. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

То же самое повторяем со всеми коржами.

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Шоколад и орехи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 160°С в течение 15 минут.

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Готовые коржи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно сделать крем. Для этого нужно соединить вареную сгущенку и сливочное масло. Сначала взбить масло, затем сгущенку.

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Крем на коржах. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Смазать коржи кремом. Сверху украсить орехами и шоколадом. Ставим в холодильник на ночь.

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Готовая выпечка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали о рецепте древнего медовике по рецепту бабушки.

Также мы писали о рецепте яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь.

пирог
рецепты
торт
выпечка
Украинская кухня
закарпатская кухня

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