Салат на новый год, который быстро готовится — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В преддверии Нового года обычно готовится множество блюд, бывает так, что времени не хватает. Предлагаем вам рецепт салата, который быстро готовится, но при этом очень вкусный и выглядит по праздничному.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

куриная грудка 400 г;

шампиньоны 300 г;

лук 1 шт;

огурец 1 шт;

морковь по-корейски 150 г;

зелень;

майонез;

растительное масло для жарки;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо обжарить лук на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

Жареный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем к луку добавляем шампиньоны и жарим до готовности.

Лук и грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем куриную грудку на длинные ломтики.

Лук и грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огурцы очистить от кожуры и натираем на терке для моркови по-корейски или нарезаем соломкой.

Натертые огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем первым слоем грибы с луком.

Грибы и мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем куриную грудку и смазываем майонезом.

Майонез и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем слой моркови по-корейски.

Морковь и огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем огурец, смазываем майонезом.

Зеленый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельчаем зеленый лук с петрушкой и кладем последним слоем.

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