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Рецепт новогоднего салата, который готовится за 15 минут, но при этом очень вкусный

24 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат на новый год, который быстро готовится — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В преддверии Нового года обычно готовится множество блюд, бывает так, что времени не хватает. Предлагаем вам рецепт салата, который быстро готовится, но при этом очень вкусный и выглядит по праздничному

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится: 

  • куриная грудка 400 г;
  • шампиньоны 300 г;
  • лук 1 шт;
  • огурец 1 шт;
  • морковь по-корейски 150 г;
  • зелень;
  • майонез;
  • растительное масло для жарки;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления 

Сначала необходимо обжарить лук на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. 

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Жареный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем к луку добавляем шампиньоны и жарим до готовности. 

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Лук и грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем куриную грудку на длинные ломтики. 

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Лук и грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огурцы очистить от кожуры и натираем на терке для моркови по-корейски или нарезаем соломкой. 

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Натертые огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем первым слоем грибы с луком. 

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Грибы и мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем куриную грудку и смазываем майонезом. 

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Майонез и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем слой моркови по-корейски. 

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Морковь и огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем огурец, смазываем майонезом. 

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Зеленый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Измельчаем зеленый лук с петрушкой и кладем последним слоем. 

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству. 

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