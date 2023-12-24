Салат на новый год, который быстро готовится — видео рецепт

Рецепт новогоднего салата, который готовится за 15 минут, но при этом очень вкусный
В преддверии Нового года обычно готовится множество блюд, бывает так, что времени не хватает. Предлагаем вам рецепт салата, который быстро готовится, но при этом очень вкусный и выглядит по праздничному.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- куриная грудка 400 г;
- шампиньоны 300 г;
- лук 1 шт;
- огурец 1 шт;
- морковь по-корейски 150 г;
- зелень;
- майонез;
- растительное масло для жарки;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо обжарить лук на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
Затем к луку добавляем шампиньоны и жарим до готовности.
Нарезаем куриную грудку на длинные ломтики.
Огурцы очистить от кожуры и натираем на терке для моркови по-корейски или нарезаем соломкой.
Далее выкладываем первым слоем грибы с луком.
Сверху выкладываем куриную грудку и смазываем майонезом.
Далее выкладываем слой моркови по-корейски.
Сверху выкладываем огурец, смазываем майонезом.
Измельчаем зеленый лук с петрушкой и кладем последним слоем.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.
Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству.
Читайте Новини.LIVE!