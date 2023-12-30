Оригинальный способ подачи селедки под шубой Новый год — видео рецепт

Рецепт новогоднего рулета "селедка под шубой"
Всем нам знакомая "селедка под шубой", но в новом исполнении. Для тех, кто от неё подустал она заиграет новыми красками. Во-первых сельдь можно заменить на красную рыбу, во-вторых подаем в необычном виде, завернув в рулет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- свекла 3 шт;
- картофель 2 шт;
- морковь 1 шт;
- слабосоленая семга или лосось (можно заменить на сельдь);
- авокадо 1/2шт.
- зеленый лук 3 пера.
Майонез домашний:
- молоко 3,2%;
- растительное масло 300 г;
- соль ½ ч.л;
- горчица 1ч.л;
- лимонный сок 3 ст.л.
Способ приготовления
Овощи вымыть, отварить до готовности и остудить. Затем очистить и натереть на крупной тёрке.
Авокадо и рыбу нарезать на полоски. Зелёный лук мелко нашинковать.
Для майонеза молоко соединить с маслом и взбить погружным блендером в течении 1 мин. Смесь на глазах превращается в майонез. Добавить остальные ингредиенты.
Пищевую пленку выложить на рабочую поверхность. На пищевую пленку первым слоем выложить свеклу, слегка утрамбовать и придать форму прямоугольника, смазать майонезом.
Вторым слоем выложить картофель, оставив около 2 см. у края, смазать майонезом.
Следующий слой морковь, выложить поверх картофеля, также смазать майонезом. Присыпать луком.
На край без отступа выложить рыбу и авокадо. При помощи пленки свернуть рулет, бока подобрать и убрать в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь.
Снять плёнку и аккуратно нарезать рулет, посыпать луком и подавать на стол.
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