Оригинальный способ подачи селедки под шубой Новый год — видео рецепт

Рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @evadaren

Всем нам знакомая "селедка под шубой", но в новом исполнении. Для тех, кто от неё подустал она заиграет новыми красками. Во-первых сельдь можно заменить на красную рыбу, во-вторых подаем в необычном виде, завернув в рулет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

свекла 3 шт;

картофель 2 шт;

морковь 1 шт;

слабосоленая семга или лосось (можно заменить на сельдь);

авокадо 1/2шт.

зеленый лук 3 пера.

Майонез домашний:

молоко 3,2%;

растительное масло 300 г;

соль ½ ч.л;

горчица 1ч.л;

лимонный сок 3 ст.л.

Способ приготовления

Овощи вымыть, отварить до готовности и остудить. Затем очистить и натереть на крупной тёрке.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо и рыбу нарезать на полоски. Зелёный лук мелко нашинковать.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Для майонеза молоко соединить с маслом и взбить погружным блендером в течении 1 мин. Смесь на глазах превращается в майонез. Добавить остальные ингредиенты.

Свекла и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Пищевую пленку выложить на рабочую поверхность. На пищевую пленку первым слоем выложить свеклу, слегка утрамбовать и придать форму прямоугольника, смазать майонезом.

Картофель и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Вторым слоем выложить картофель, оставив около 2 см. у края, смазать майонезом.

Морковь и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Следующий слой морковь, выложить поверх картофеля, также смазать майонезом. Присыпать луком.

Красная рыба и зеленый лук. Фото: YouTube @evadaren

На край без отступа выложить рыбу и авокадо. При помощи пленки свернуть рулет, бока подобрать и убрать в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь.

Заворачивание рулета. Фото: YouTube @evadaren

Снять плёнку и аккуратно нарезать рулет, посыпать луком и подавать на стол.

Готовый рулет. Фото: YouTube @evadaren

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