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Рецепт новогоднего рулета "селедка под шубой"

30 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Оригинальный способ подачи селедки под шубой Новый год — видео рецепт
Рулет с красной рыбой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Всем нам знакомая "селедка под шубой", но в новом исполнении. Для тех, кто от неё подустал она заиграет новыми красками. Во-первых сельдь можно заменить на красную рыбу, во-вторых подаем в необычном виде, завернув в рулет. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • свекла 3 шт;
  • картофель 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • слабосоленая семга или лосось (можно заменить на сельдь);
  • авокадо 1/2шт.
  • зеленый лук 3 пера.

Майонез домашний:

  • молоко 3,2%;
  • растительное масло 300 г;
  • соль ½ ч.л;
  • горчица 1ч.л;
  • лимонный сок 3 ст.л.

Способ приготовления 

Овощи вымыть, отварить до готовности и остудить. Затем очистить и натереть на крупной тёрке. 

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо и рыбу нарезать на полоски. Зелёный лук мелко нашинковать. 

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Для майонеза молоко соединить с маслом и взбить погружным блендером в течении 1 мин. Смесь на глазах превращается в майонез. Добавить остальные ингредиенты. 

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Свекла и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Пищевую пленку выложить на рабочую поверхность. На пищевую пленку первым слоем выложить свеклу, слегка утрамбовать и придать форму прямоугольника, смазать майонезом.

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Картофель и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Вторым слоем выложить картофель,  оставив около 2 см. у края, смазать майонезом.

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Морковь и майонез. Фото: YouTube @evadaren

Следующий слой морковь, выложить поверх картофеля, также смазать майонезом. Присыпать луком.

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Красная рыба и зеленый лук. Фото: YouTube @evadaren

На край без отступа выложить рыбу и авокадо. При помощи пленки свернуть рулет, бока подобрать и убрать в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь.

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Заворачивание рулета. Фото: YouTube @evadaren

Снять плёнку и аккуратно нарезать рулет, посыпать луком и подавать на стол.

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Готовый рулет. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству. 

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