Это печень подойдет для подарка — видео рецепт

Рецепт праздничного печенья "Рудольф" — подойдет на подарок
Прекрасный рецепт для творчества и интересного проведения времени с детками. Здесь главное идея оформления. За основу можете взять любое песочное печенье, в этом рецепте способ приготовления теста от Джейми Оливера.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- сливочное масло (комнатной температуры) 200 г;
- мука 350 г;
- сахар 100 г;
- цедра 1 апельсина;
- цедра 1 лимона;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- щепотка соли.
Для подачи:
- черный шоколад 50 г;
- конфетки красного цвета 18 шт.
Способ приготовления
Сливочное масло взбить вилкой (миксером) с сахаром в пышную массу.
Добавить цедру апельсина и лимона, соль, муку с разрыхлителем и замесить песочное тесто.
Скатать тесто его в шар и отправить в морозилку на 20 минут.
Раскатать толщиной примерно 0,5 см или толще. Тесто очень нежное и рассыпчатое, нужно проявить терпение.
Вырезать кружочки диаметром около 7см. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать 20-25 минут при температуре 180°С. Готовое печенье остудить на решётке.
В кондитерский мешок перелить растопленный шоколад. Затем, обрезав немного кончик, нарисовать на печенье рожки и глазки. Наметить место для носа, используя шоколада немного больше, чем для глаз. Конфеты прикрепить к шоколадным каплям, получатся носики для оленей.
Оставляем печенье пока шоколад полностью не застынет.
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