Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт праздничного печенья "Рудольф" — подойдет на подарок arrow

Рецепт праздничного печенья "Рудольф" — подойдет на подарок

2 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Это печень подойдет для подарка — видео рецепт
Новогоднее печенье. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Прекрасный рецепт для творчества и интересного проведения времени с детками. Здесь главное идея оформления. За основу можете взять любое песочное печенье, в этом рецепте способ приготовления теста от Джейми Оливера. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • сливочное масло (комнатной температуры)  200 г;
  • мука 350 г;
  • сахар 100 г;
  • цедра 1 апельсина;
  • цедра 1 лимона;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • щепотка соли. 

Для подачи:

  • черный шоколад 50 г;
  • конфетки красного цвета 18 шт.

Способ приготовления 

Сливочное масло взбить вилкой (миксером) с сахаром в пышную массу.

null
Масло и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Добавить цедру апельсина и лимона, соль, муку с разрыхлителем и замесить песочное тесто.

null
Цедра лимона и масло. Фото: YouTube @evadaren

Скатать тесто его в шар и отправить в морозилку на 20 минут.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Раскатать  толщиной примерно 0,5 см или толще. Тесто очень нежное и рассыпчатое, нужно проявить терпение.

null
Приготовление печенья. Фото: YouTube @evadaren

Вырезать кружочки диаметром около 7см. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать 20-25 минут при температуре 180°С. Готовое печенье остудить на решётке. 

null
Украшение печенья. Фото: YouTube @evadaren

В кондитерский мешок перелить растопленный шоколад. Затем, обрезав немного кончик, нарисовать на печенье рожки и глазки. Наметить место для носа, используя шоколада немного больше, чем для глаз. Конфеты прикрепить к шоколадным каплям, получатся носики для оленей.

Оставляем печенье пока шоколад полностью не застынет. 

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме