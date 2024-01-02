Это печень подойдет для подарка — видео рецепт

Новогоднее печенье. Фото: YouTube @evadaren

Прекрасный рецепт для творчества и интересного проведения времени с детками. Здесь главное идея оформления. За основу можете взять любое песочное печенье, в этом рецепте способ приготовления теста от Джейми Оливера.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

сливочное масло (комнатной температуры) 200 г;

мука 350 г;

сахар 100 г;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона;

разрыхлитель 1 ч.л;

щепотка соли.

Для подачи:

черный шоколад 50 г;

конфетки красного цвета 18 шт.

Способ приготовления

Сливочное масло взбить вилкой (миксером) с сахаром в пышную массу.

Масло и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Добавить цедру апельсина и лимона, соль, муку с разрыхлителем и замесить песочное тесто.

Цедра лимона и масло. Фото: YouTube @evadaren

Скатать тесто его в шар и отправить в морозилку на 20 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Раскатать толщиной примерно 0,5 см или толще. Тесто очень нежное и рассыпчатое, нужно проявить терпение.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @evadaren

Вырезать кружочки диаметром около 7см. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать 20-25 минут при температуре 180°С. Готовое печенье остудить на решётке.

Украшение печенья. Фото: YouTube @evadaren

В кондитерский мешок перелить растопленный шоколад. Затем, обрезав немного кончик, нарисовать на печенье рожки и глазки. Наметить место для носа, используя шоколада немного больше, чем для глаз. Конфеты прикрепить к шоколадным каплям, получатся носики для оленей.

Оставляем печенье пока шоколад полностью не застынет.

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