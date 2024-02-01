Вкусный десерт из бананов — видео рецепт

Банановій пирог. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Этот десерт готовится из бананов без добавления сахара. Благодаря этому он получается довольно таки низкокалорийным. Сохраните и обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

бананы 2 шт;

ликер 3-4 ст.л;

молоко 100 мл;

сливочное масло 50 г;

мука 50 грамм;

яйца 3 шт.

Способ приготовления

Бананы почистить, порезать и залить ликером.

Бананы в ликере. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю налить молоко и положить масло. Поставить на огонь и довести до кипения.

Молоко и масло. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Постоянно помешивать и добавить муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

На маленьком огне помешивать до момента, когда тесто будет отделяться от стенок кастрюли. Снять с огня и охладить.

Добавление желтков. Фото: YouTube @user-Tetiana88

К заварному тесту добавить желтки.

Бананы и тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Белки взбить до стойких пиков и добавить в тесто.

Банановое тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Бананы растереть вилкой и добавить смесь в тесто. Все замесить.

Банановая выпечка. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Керамическую форму смазать сливочным маслом и залить в него суфле. Готовить в духовке при температуре 170°C 20-25 минут.

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