Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт низкокалорийного бананового десерта без сахара arrow

Рецепт низкокалорийного бананового десерта без сахара

1 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный десерт из бананов — видео рецепт
Банановій пирог. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот десерт готовится из бананов без добавления сахара. Благодаря этому он получается довольно таки низкокалорийным. Сохраните и обязательно попробуйте приготовить

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • бананы 2 шт;
  • ликер 3-4 ст.л;
  • молоко 100 мл;
  • сливочное масло 50 г;
  • мука 50 грамм;
  • яйца 3 шт. 

Способ приготовления 

Бананы почистить, порезать и залить ликером.

null
Бананы в ликере. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю налить молоко и положить масло. Поставить на огонь и довести до кипения. 

null
Молоко и масло. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Постоянно помешивать и добавить муку.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

На маленьком огне помешивать до момента, когда тесто будет отделяться от стенок кастрюли. Снять с огня и охладить.

null
Добавление желтков. Фото: YouTube @user-Tetiana88

К заварному тесту добавить желтки.

null
Бананы и тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Белки взбить до стойких пиков и добавить в тесто.

null
Банановое тесто. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Бананы растереть вилкой и добавить смесь в тесто. Все замесить.

null
Банановая выпечка. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Керамическую форму смазать сливочным маслом и залить в него суфле. Готовить в духовке при температуре 170°C 20-25 минут.

Ранее мы писали про нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г. 

Также мы писали про невероятный низкокалорийный десерт из творога и йогурта за 10 минут. 

рецепты
лайфхаки
выпечка
пирог с бананами
кухня
банан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме