Вкусный десерт из бананов — видео рецепт

Рецепт низкокалорийного бананового десерта без сахара
Этот десерт готовится из бананов без добавления сахара. Благодаря этому он получается довольно таки низкокалорийным. Сохраните и обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- бананы 2 шт;
- ликер 3-4 ст.л;
- молоко 100 мл;
- сливочное масло 50 г;
- мука 50 грамм;
- яйца 3 шт.
Способ приготовления
Бананы почистить, порезать и залить ликером.
В кастрюлю налить молоко и положить масло. Поставить на огонь и довести до кипения.
Постоянно помешивать и добавить муку.
На маленьком огне помешивать до момента, когда тесто будет отделяться от стенок кастрюли. Снять с огня и охладить.
К заварному тесту добавить желтки.
Белки взбить до стойких пиков и добавить в тесто.
Бананы растереть вилкой и добавить смесь в тесто. Все замесить.
Керамическую форму смазать сливочным маслом и залить в него суфле. Готовить в духовке при температуре 170°C 20-25 минут.
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