Ваши гости будут в восторге от подачи и вкуса этого салата.

Рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому года 2024
Этот вариант приготовления "селедки под шубой" —что-то новенькое. Необычная закуска из обычной сельди. Хорошо подойдет на праздник и на Новый год 2024 года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- хлеб 300–400 гр;
- селедка 200 гр;
- лук 1 шт;
- яблоко 1 шт;
- свекла 2-3 шт;
- отварное куриное яйцо 2-3 шт;
- майонез 2-3 ч.л;
- соль;
- морковь 1 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать темный ржаной хлеб и отправить в блендер, чтобы измельчить. Крошку высыпаем в отдельную емкость.
Далее нужно натереть вареные куриные яйца.
Также нужно натереть вареную морковь и добавить к натертым куриным яйцам с ложкой майонеза, тщательно перемешать.
Теперь нужно натереть свеклу на мелкой терке, к ней добавить столовую ложку майонеза.
Затем нужно очистить одно яблоко и нарезать его на маленькие кусочки.
Нарезать один лук на средние кусочки. Также это можно сделать с помощью блендера, тогда вместе с луком можно измельчить сразу и кусочки сельди.
Теперь начинаем собирать закуску. Первым слоем выкладываем хлебную крошку.
Вторым слоем выкладываем слой свеклы с майонезом.
Затем добавляем еще один слой из хлебных крошек.
Следующим слоем будет масса из сельди. Сверху добавить еще один слой из хлебных крошек.
Предпоследним слоем выкладываем морковь с яйцами.
Сверху выкладываем еще хлебные крошки и последним слоем свеклу.
Дать настояться в течение 1-2 часов и можно подавать на стол.
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