Ваши гости будут в восторге от подачи и вкуса этого салата.

Закуска с селедкой. Фото: YouTube @prostirecepti

Этот вариант приготовления "селедки под шубой" —что-то новенькое. Необычная закуска из обычной сельди. Хорошо подойдет на праздник и на Новый год 2024 года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

хлеб 300–400 гр;

селедка 200 гр;

лук 1 шт;

яблоко 1 шт;

свекла 2-3 шт;

отварное куриное яйцо 2-3 шт;

майонез 2-3 ч.л;

соль;

морковь 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать темный ржаной хлеб и отправить в блендер, чтобы измельчить. Крошку высыпаем в отдельную емкость.

Ржаной хлеб. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть вареные куриные яйца.

Натертые яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Также нужно натереть вареную морковь и добавить к натертым куриным яйцам с ложкой майонеза, тщательно перемешать.

Натертая морковь. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно натереть свеклу на мелкой терке, к ней добавить столовую ложку майонеза.

Тертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно очистить одно яблоко и нарезать его на маленькие кусочки.

Яблоко и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезать один лук на средние кусочки. Также это можно сделать с помощью блендера, тогда вместе с луком можно измельчить сразу и кусочки сельди.

Сельдь, лук и яблоко. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь начинаем собирать закуску. Первым слоем выкладываем хлебную крошку.

Слой из хлеба. Фото: YouTube @prostirecepti

Вторым слоем выкладываем слой свеклы с майонезом.

Тертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем еще один слой из хлебных крошек.

Масса из сельди. Фото: YouTube @prostirecepti

Следующим слоем будет масса из сельди. Сверху добавить еще один слой из хлебных крошек.

Морковь с яйцами. Фото: YouTube @prostirecepti

Предпоследним слоем выкладываем морковь с яйцами.

Готовая закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем еще хлебные крошки и последним слоем свеклу.

Готовая закуска. Фото: YouTube @prostirecepti

Дать настояться в течение 1-2 часов и можно подавать на стол.

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