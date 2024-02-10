Салат с капустой, курицей и киви, подойдет на каждый день и праздник — видео

Рецепт необычного и свежего салата с киви и капустой
Вы узнаете, как приготовить необычный салат с курицей, киви и капустой. Этот рецепт салата очень простой и быстрый, но именно такая праздничная подача делает блюдо таким особенным. Обязательно разнообразьте свой рацион и попробуйте такой салат, он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- капуста 150 г;
- зелень;
- соль, перец;
- сок лимона 0.5 шт.;
- курица 300 г;
- масло 30 мл;
- специи;
- кукуруза 150 г;
- киви 3-4 шт.;
- сухарики 50 г.
Для соуса:
- майонез 100 г;
- горчица в зернах 1 ст.л.;
- грецкие орехи 100 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать мелко куриное филе и обжарить с любимыми специями.
Теперь необходимо приготовить заправку для салата. Для этого смешать майонез, горчицу в зернах и грецкие орехи.
Теперь нужно нашинковать капусту и смешать ее с укропом или другой зеленью.
Теперь выкладываем салат, для этого в центр тарелки ставим стакан. Первым кольцом нужно выложить кусочки киви. Затем выкладываем курицу.
Далее кладем консервированную кукурузу и капусту с зеленью.
В центр салата выкладываем заправку и украшаем сухариками.
Ранее мы писали про рецепт вкусного овощного салата с редькой "Дайкон".
Еще мы писали про рецепт зимнего салата с курицей и черносливом.
Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты за пять минут.
Читайте Новини.LIVE!