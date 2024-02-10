Салат с капустой, курицей и киви, подойдет на каждый день и праздник — видео

Салат с капустой и киви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить необычный салат с курицей, киви и капустой. Этот рецепт салата очень простой и быстрый, но именно такая праздничная подача делает блюдо таким особенным. Обязательно разнообразьте свой рацион и попробуйте такой салат, он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

капуста 150 г;

зелень;

соль, перец;

сок лимона 0.5 шт.;

курица 300 г;

масло 30 мл;

специи;

кукуруза 150 г;

киви 3-4 шт.;

сухарики 50 г.

Для соуса:

майонез 100 г;

горчица в зернах 1 ст.л.;

грецкие орехи 100 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать мелко куриное филе и обжарить с любимыми специями.

Куриное филе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь необходимо приготовить заправку для салата. Для этого смешать майонез, горчицу в зернах и грецкие орехи.

Заправка для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нашинковать капусту и смешать ее с укропом или другой зеленью.

Капуста и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь выкладываем салат, для этого в центр тарелки ставим стакан. Первым кольцом нужно выложить кусочки киви. Затем выкладываем курицу.

Киви и курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее кладем консервированную кукурузу и капусту с зеленью.

Кукуруза и капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В центр салата выкладываем заправку и украшаем сухариками.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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