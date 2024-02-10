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Рецепт необычного и свежего салата с киви и капустой

10 февраля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с капустой, курицей и киви, подойдет на каждый день и праздник — видео
Салат с капустой и киви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить необычный салат с курицей, киви и капустой. Этот рецепт салата очень простой и быстрый, но именно такая праздничная подача делает блюдо таким особенным. Обязательно разнообразьте свой рацион и попробуйте такой салат, он подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно

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Вам понадобится: 

  • капуста 150 г;
  • зелень;
  • соль, перец;
  • сок лимона 0.5 шт.;
  • курица 300 г;
  • масло 30 мл;
  • специи;
  • кукуруза 150 г;
  • киви 3-4 шт.;
  • сухарики 50 г.

Для соуса:

  • майонез 100 г;
  • горчица в зернах 1 ст.л.;
  • грецкие орехи 100 г.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать мелко куриное филе и обжарить с любимыми специями. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь необходимо приготовить заправку для салата. Для этого смешать майонез, горчицу в зернах и грецкие орехи. 

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Заправка для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нашинковать капусту и смешать ее с укропом или другой зеленью. 

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Капуста и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь выкладываем салат, для этого в центр тарелки ставим стакан. Первым кольцом нужно выложить кусочки киви. Затем выкладываем курицу. 

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Киви и курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее кладем консервированную кукурузу и капусту с зеленью. 

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Кукуруза и капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В центр салата выкладываем заправку и украшаем сухариками. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про рецепт вкусного овощного салата с редькой "Дайкон". 

Еще мы писали про рецепт зимнего салата с курицей и черносливом

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты за пять минут. 

рецепты
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капуста
салат
курица
кукуруза
киви

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