Песочный пирог, вкуснее торт — видео рецепт

Пирог с вишней. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сочетание вкусов и текстур в этом пироге очень удачное. Рассыпчатое песочное тесто, нежный заварной крем с ванильным ароматом и упругое вишневое желе. Обязательно попробуйте приготовить такую выпечку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 150 г;

сахар 50 г;

соль 1,4 ч.л;

яйцо крупное 1 шт;

сливочное масло 90 г.

Для заварного крема:

молоко 250 г;

сахар 60 г;

ванильный сахар 10 г;

яйцо 1 шт;

кукурузный крахмал 25 г;

сливочное масло 40 г.

Для вишневого слоя:

вишня замороженная 300 г;

сахар 60 г (или по вкусу в зависимости от кислоты вишни);

желатин быстрорастворимый 7 г + 35 г воды.

Способ приготовления

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и щепоткой соли минут 3-4.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку. Быстро замесить мягкое тесто, положить в пакет или пищевую пленку и отправить в морозилку на 15 минут.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатать на пергаменте, посыпая мукой при необходимости, переместить в форму (диаметр формы 21 см), делая бортики высотой около 3,5 см.

Корж для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наколоть тесто вилкой по всей площади.

Тесто для коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, корж должен полностью пропечься.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крема: смешать яйцо с сахаром, кукурузным крахмалом, добавить теплое молоко. Заваривать крем на умеренном огне, постоянно помешивая.

Вишни с сахаром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После появления первых пузырей воздуха проварить 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять с огня, добавить сливочное масло и ванильный сахар, перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в контакт, дать остыть.

Приготовление заварного крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вишню смешать с сахаром, дать закипеть, снять с огня и дать немного остыть. Быстрорастворимый желатин залить водой и дать набухнуть.

Вишни на пироге. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К горячей (но ни в коем случае не кипящей вишне) добавить набухший желатин, перемешать, дать остыть до комнатной температуры.

Вишневый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На основу из песочного теста выложить заварной крем, сверху вишню комнатной температуры.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы желе застыло, и можно подавать к столу.

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