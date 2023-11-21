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Рецепт нереально вкусного пирога с вишней и заварным кремом

21 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Песочный пирог, вкуснее торт — видео рецепт
Пирог с вишней. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сочетание вкусов и текстур в этом пироге очень удачное. Рассыпчатое песочное тесто, нежный заварной крем с ванильным ароматом и упругое вишневое желе. Обязательно попробуйте приготовить такую выпечку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • мука 150 г;
  • сахар 50 г;
  • соль 1,4 ч.л;
  • яйцо крупное 1 шт;
  • сливочное масло 90 г.

Для заварного крема:

  • молоко 250 г;
  • сахар 60 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • яйцо 1 шт;
  • кукурузный крахмал 25 г;
  • сливочное масло 40 г.

Для вишневого слоя:

  • вишня замороженная 300 г;
  • сахар 60 г (или по вкусу в зависимости от кислоты вишни);
  • желатин быстрорастворимый 7 г + 35 г воды.

Способ приготовления

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и щепоткой соли минут 3-4. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку. Быстро замесить мягкое тесто, положить в пакет или пищевую пленку и отправить в морозилку на 15 минут. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто раскатать на пергаменте, посыпая мукой при необходимости, переместить в форму (диаметр формы 21 см), делая бортики высотой около 3,5 см.

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Корж для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наколоть тесто вилкой по всей площади. 

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Тесто для коржа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, корж должен полностью пропечься.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крема: смешать яйцо с сахаром, кукурузным крахмалом, добавить теплое молоко. Заваривать крем на умеренном огне, постоянно помешивая. 

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Вишни с сахаром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После появления первых пузырей воздуха проварить 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять с огня, добавить сливочное масло и ванильный сахар, перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в контакт, дать остыть.

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Приготовление заварного крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вишню смешать с сахаром, дать закипеть, снять с огня и дать немного остыть. Быстрорастворимый желатин залить водой и дать набухнуть. 

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Вишни на пироге. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К горячей (но ни в коем случае не кипящей вишне) добавить набухший желатин, перемешать, дать остыть до комнатной температуры.

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Вишневый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На основу из песочного теста выложить заварной крем, сверху вишню комнатной температуры. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы желе застыло, и можно подавать к столу. 

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