Песочный пирог, вкуснее торт — видео рецепт

Рецепт нереально вкусного пирога с вишней и заварным кремом
Сочетание вкусов и текстур в этом пироге очень удачное. Рассыпчатое песочное тесто, нежный заварной крем с ванильным ароматом и упругое вишневое желе. Обязательно попробуйте приготовить такую выпечку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 150 г;
- сахар 50 г;
- соль 1,4 ч.л;
- яйцо крупное 1 шт;
- сливочное масло 90 г.
Для заварного крема:
- молоко 250 г;
- сахар 60 г;
- ванильный сахар 10 г;
- яйцо 1 шт;
- кукурузный крахмал 25 г;
- сливочное масло 40 г.
Для вишневого слоя:
- вишня замороженная 300 г;
- сахар 60 г (или по вкусу в зависимости от кислоты вишни);
- желатин быстрорастворимый 7 г + 35 г воды.
Способ приготовления
Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и щепоткой соли минут 3-4.
Добавить яйцо, муку. Быстро замесить мягкое тесто, положить в пакет или пищевую пленку и отправить в морозилку на 15 минут.
Тесто раскатать на пергаменте, посыпая мукой при необходимости, переместить в форму (диаметр формы 21 см), делая бортики высотой около 3,5 см.
Наколоть тесто вилкой по всей площади.
Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, корж должен полностью пропечься.
Для заварного крема: смешать яйцо с сахаром, кукурузным крахмалом, добавить теплое молоко. Заваривать крем на умеренном огне, постоянно помешивая.
После появления первых пузырей воздуха проварить 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снять с огня, добавить сливочное масло и ванильный сахар, перемешать до однородности. Накрыть пищевой пленкой в контакт, дать остыть.
Вишню смешать с сахаром, дать закипеть, снять с огня и дать немного остыть. Быстрорастворимый желатин залить водой и дать набухнуть.
К горячей (но ни в коем случае не кипящей вишне) добавить набухший желатин, перемешать, дать остыть до комнатной температуры.
На основу из песочного теста выложить заварной крем, сверху вишню комнатной температуры.
Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы желе застыло, и можно подавать к столу.
Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.
Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатывания лепешек.
Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.
Читайте Новини.LIVE!