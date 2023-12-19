Блюда из мяса на Новый год Дракона 2024 — видео рецепт

Новогоднее блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Это фантастическое мясное блюдо на новогодний стол. Готовится из фарша и покоряет сразу, потому что получается невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

фарш говяжий 800 гр;

перец болгарский 250 гр;

бекон 200 гр;

хлеб белый 160 гр;

чеснок 4 зубчика;

лук репчатый 100 гр;

яйцо 2 шт;

укроп 15 гр;

соус соевый 15 гр;

горчица 15 гр;

перец черный молотый;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь сладкие перцы в духовке. Это может занять от 15 до 25 минут.

Хлеб и молоко. Фото: YouTube @prostirecepti

Пока перцы запекаются, нужно нарезать хлеб, залить его молоком и оставить на пару минут.

Фарш и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее берем говяжий фарш, также к нему можно добавить часть свиного фарша.

Фарш и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Измельчить лук и добавить в фарш. Затем так же измельчить хлеб в молоке и добавить к фаршу.

Сладкий перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать зелень укропа и добавить в фарш.

Бекон и фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем два куриных яйца, соль, специи, все тщательно перемешаем. Нарезаем запеченные сладкие перцы на полоски.

Бекон и соус. Фото: YouTube @prostirecepti

В форму для выпечки выкладываем бекон, как указано на картинке. Затем выкладываем половину фарша, выкладываем полоски перец, а затем оставшийся фарш.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Накрываем полосками бекона и смазываем смесью соевого соуса и горчицы.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Запекать в духовке при 180 С в течение 1 часа. Такое блюдо будет вкусным, как в горячем виде, так в холодном.

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