Блюда из мяса на Новый год Дракона 2024 — видео рецепт

Рецепт невероятного мясного блюда на новогодний стол, которое покоряет сразу
Это фантастическое мясное блюдо на новогодний стол. Готовится из фарша и покоряет сразу, потому что получается невероятно вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- фарш говяжий 800 гр;
- перец болгарский 250 гр;
- бекон 200 гр;
- хлеб белый 160 гр;
- чеснок 4 зубчика;
- лук репчатый 100 гр;
- яйцо 2 шт;
- укроп 15 гр;
- соус соевый 15 гр;
- горчица 15 гр;
- перец черный молотый;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно запечь сладкие перцы в духовке. Это может занять от 15 до 25 минут.
Пока перцы запекаются, нужно нарезать хлеб, залить его молоком и оставить на пару минут.
Далее берем говяжий фарш, также к нему можно добавить часть свиного фарша.
Измельчить лук и добавить в фарш. Затем так же измельчить хлеб в молоке и добавить к фаршу.
Затем нужно нарезать зелень укропа и добавить в фарш.
Добавляем два куриных яйца, соль, специи, все тщательно перемешаем. Нарезаем запеченные сладкие перцы на полоски.
В форму для выпечки выкладываем бекон, как указано на картинке. Затем выкладываем половину фарша, выкладываем полоски перец, а затем оставшийся фарш.
Накрываем полосками бекона и смазываем смесью соевого соуса и горчицы.
Запекать в духовке при 180 С в течение 1 часа. Такое блюдо будет вкусным, как в горячем виде, так в холодном.
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