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Рецепт невероятного мясного блюда на новогодний стол, которое покоряет сразу

19 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Блюда из мяса на Новый год Дракона 2024 — видео рецепт
Новогоднее блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это фантастическое мясное блюдо на новогодний стол. Готовится из фарша и покоряет сразу, потому что получается невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • фарш говяжий 800 гр;
  • перец болгарский 250 гр;
  • бекон 200 гр;
  • хлеб белый 160 гр;
  • чеснок 4 зубчика;
  • лук репчатый 100 гр;
  • яйцо 2 шт;
  • укроп 15 гр;
  • соус соевый 15 гр;
  • горчица 15 гр;
  • перец черный молотый;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь сладкие перцы в духовке. Это может занять от 15 до 25 минут.

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Хлеб и молоко. Фото: YouTube @prostirecepti

Пока перцы запекаются, нужно нарезать хлеб, залить его молоком и оставить на пару минут.

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Фарш и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее берем говяжий фарш, также к нему можно добавить часть свиного фарша.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Измельчить лук и добавить в фарш. Затем так же измельчить хлеб в молоке и добавить к фаршу.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно нарезать зелень укропа и добавить в фарш.

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Бекон и фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем два куриных яйца, соль, специи, все тщательно перемешаем. Нарезаем запеченные сладкие перцы на полоски.

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Бекон и соус. Фото: YouTube @prostirecepti

В форму для выпечки выкладываем бекон, как указано на картинке. Затем выкладываем половину фарша, выкладываем полоски перец, а затем оставшийся фарш.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Накрываем полосками бекона и смазываем смесью соевого соуса и горчицы.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Запекать в духовке при 180 С в течение 1 часа. Такое блюдо будет вкусным, как в горячем виде, так в холодном.

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