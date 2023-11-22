Вкусный ужин из картофеля — видео рецепт

Рецепт самого вкусного салата из картофеля
Это рецепт вкуснейшего салата из картофеля. Готовится очень просто, а получается вкусно. Это блюдо захочется готовить снова и снова. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- капуста — 400–500 г;
- соль;
- уксус яблочный — 2 столовые ложки;
- растительное масло — 1-2 ст.л.;
- лук — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 5 шт.;
- растительное масло — 200 г;
- молоко — 100 г;
- соль — 1 ч.л.;
- черный перец — 0,5 ч.л.;
- горчица — 2 ст. л.
Способ приготовления
В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль и кладем картофель в кожуре.
Тем временем нужно нашинковать капусту довольно мелко.
Перекладываем капусту в емкость, добавляем соль и тщательно перемешаем. Надо, чтобы капуста пустила сок.
Затем в капусту добавляем сахар и уксус. Все тщательно перемешать.
Далее нужно один лук нарезать на тонкие полукольца.
На сковороде нужно обжарить лук и добавить немного сахара.
Далее нужно нарезать маринованные огурцы.
Теперь приготовим соус. В чашу блендера наливаем растительное масло и молоко. Все взбить. Добавляем соль, перец и горчицу.
Картошку нужно очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
К капусте добавляем картофель, лук и огурцы. Осталось все заправить соусом. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.
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