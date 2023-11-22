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Рецепт самого вкусного салата из картофеля

22 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный ужин из картофеля — видео рецепт
Салат из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт вкуснейшего салата из картофеля. Готовится очень просто, а получается вкусно. Это блюдо захочется готовить снова и снова. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • капуста — 400–500 г;
  • соль;
  • уксус яблочный — 2 столовые ложки;
  • растительное масло — 1-2 ст.л.;
  • лук — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 5 шт.;
  • растительное масло — 200 г;
  • молоко — 100 г;
  • соль — 1 ч.л.;
  • черный перец — 0,5 ч.л.;
  • горчица — 2 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль и кладем картофель в кожуре.

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Картофель в воде. Фото: YouTube @prostirecepti

Тем временем нужно нашинковать капусту довольно мелко.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладываем капусту в емкость, добавляем соль и тщательно перемешаем. Надо, чтобы капуста пустила сок.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем в капусту добавляем сахар и уксус. Все тщательно перемешать.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно один лук нарезать на тонкие полукольца.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде нужно обжарить лук и добавить немного сахара.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать маринованные огурцы.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь приготовим соус. В чашу блендера наливаем растительное масло и молоко. Все взбить. Добавляем соль, перец и горчицу.

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Домашний майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку нужно очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.

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Добавление соуса в салат. Фото: YouTube @prostirecepti

К капусте добавляем картофель, лук и огурцы. Осталось все заправить соусом. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.

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