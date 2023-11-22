Вкусный ужин из картофеля — видео рецепт

Салат из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

Это рецепт вкуснейшего салата из картофеля. Готовится очень просто, а получается вкусно. Это блюдо захочется готовить снова и снова. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

капуста — 400–500 г;

соль;

уксус яблочный — 2 столовые ложки;

растительное масло — 1-2 ст.л.;

лук — 1 шт.;

маринованные огурцы — 5 шт.;

растительное масло — 200 г;

молоко — 100 г;

соль — 1 ч.л.;

черный перец — 0,5 ч.л.;

горчица — 2 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль и кладем картофель в кожуре.

Картофель в воде. Фото: YouTube @prostirecepti

Тем временем нужно нашинковать капусту довольно мелко.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладываем капусту в емкость, добавляем соль и тщательно перемешаем. Надо, чтобы капуста пустила сок.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем в капусту добавляем сахар и уксус. Все тщательно перемешать.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно один лук нарезать на тонкие полукольца.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде нужно обжарить лук и добавить немного сахара.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать маринованные огурцы.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь приготовим соус. В чашу блендера наливаем растительное масло и молоко. Все взбить. Добавляем соль, перец и горчицу.

Домашний майонез. Фото: YouTube @prostirecepti

Картошку нужно очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.

Добавление соуса в салат. Фото: YouTube @prostirecepti

К капусте добавляем картофель, лук и огурцы. Осталось все заправить соусом. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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