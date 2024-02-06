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Рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки

6 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый простой и удачный рецепт дрожжевого теста — видео
Дрожжевое тесто. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это самый простой и быстрый рецепт дрожжевого теста. Не надо долго ждать, пока тесто подойдет. Такое дрожжевое тесто подходит для любой выпечки — пирогов, пирожков на сковороде или в духовке, пиццы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода теплая 200 г;
  • вода очень горячая 200 г;
  • дрожжи сухие быстродействующие 10 г (или 30 г живых дрожжей);
  • соль 1 ч.л;
  • сахар 1-3 ст.л;
  • растительное масло 3 ст.л;
  • мука 550-650 г. 

Способ приготовления 

Добавить дрожжи в теплую воду. Оставить на 5 минут.

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Дрожжи в чашке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить в миску 3 ст.л. ложки муки, сахар, соль и растительное масло. Влить кипяток, перемешать. 

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Растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подождать несколько минут, пока масса остынет до очень теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячее. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить воду с дрожжами. Постепенно добавить муку. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вымесить тесто до однородного состояния. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто готово. Дальше его можно использовать для любой выпечки.

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