Самый простой и удачный рецепт дрожжевого теста — видео

Дрожжевое тесто. Фото: Freepik

Это самый простой и быстрый рецепт дрожжевого теста. Не надо долго ждать, пока тесто подойдет. Такое дрожжевое тесто подходит для любой выпечки — пирогов, пирожков на сковороде или в духовке, пиццы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

вода теплая 200 г;

вода очень горячая 200 г;

дрожжи сухие быстродействующие 10 г (или 30 г живых дрожжей);

соль 1 ч.л;

сахар 1-3 ст.л;

растительное масло 3 ст.л;

мука 550-650 г.

Способ приготовления

Добавить дрожжи в теплую воду. Оставить на 5 минут.

Дрожжи в чашке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить в миску 3 ст.л. ложки муки, сахар, соль и растительное масло. Влить кипяток, перемешать.

Растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подождать несколько минут, пока масса остынет до очень теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячее.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить воду с дрожжами. Постепенно добавить муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вымесить тесто до однородного состояния. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто готово. Дальше его можно использовать для любой выпечки.

Раньше мы писали про идеальный рецепт заварного крема для любого торта.

Еще писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба".