Самый простой и удачный рецепт дрожжевого теста — видео

Рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки
Это самый простой и быстрый рецепт дрожжевого теста. Не надо долго ждать, пока тесто подойдет. Такое дрожжевое тесто подходит для любой выпечки — пирогов, пирожков на сковороде или в духовке, пиццы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода теплая 200 г;
- вода очень горячая 200 г;
- дрожжи сухие быстродействующие 10 г (или 30 г живых дрожжей);
- соль 1 ч.л;
- сахар 1-3 ст.л;
- растительное масло 3 ст.л;
- мука 550-650 г.
Способ приготовления
Добавить дрожжи в теплую воду. Оставить на 5 минут.
Добавить в миску 3 ст.л. ложки муки, сахар, соль и растительное масло. Влить кипяток, перемешать.
Подождать несколько минут, пока масса остынет до очень теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячее.
Добавить воду с дрожжами. Постепенно добавить муку.
Вымесить тесто до однородного состояния. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут.
Тесто готово. Дальше его можно использовать для любой выпечки.
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