Очень полезный пирог с йогуртом — видео

Рецепт нежнейшего пирога с йогуртом без использования муки
Очень вкусный и простой пирог. Этот рецепт без муки и без масла. Он получается нежным, буквально тает во рту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 22 см;
- йогурт 400 г;
- яйцо крупное 4 шт;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 10 г;
- кукурузный крахмал 75 г;
- соль;
- цедра лимона.
Способ приготовления
Сначала необходимо разделить яйца на желтки и белки.
Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.
Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. Добавить кукурузный крахмал. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.
Аккуратно вмешать взбитые белки.
Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.
Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C.
Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой.
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