Очень полезный пирог с йогуртом — видео

Пирог без муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой пирог. Этот рецепт без муки и без масла. Он получается нежным, буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 22 см;

йогурт 400 г;

яйцо крупное 4 шт;

сахар 100 г;

ванильный сахар 10 г;

кукурузный крахмал 75 г;

соль;

цедра лимона.

Способ приготовления

Сначала необходимо разделить яйца на желтки и белки.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. Добавить кукурузный крахмал. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно вмешать взбитые белки.

Тесто в форме для выпекания.Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой.

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