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Рецепт нежнейшего пирога с йогуртом без использования муки

17 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень полезный пирог с йогуртом — видео
Пирог без муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой пирог. Этот рецепт без муки и без масла. Он получается нежным, буквально тает во рту. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 22 см;
  • йогурт 400 г;
  • яйцо крупное 4 шт;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • кукурузный крахмал 75 г;
  • соль;
  • цедра лимона. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо разделить яйца на желтки и белки. 

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить щепотку соли к белкам и взбить до пышности.

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Сахар и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. Добавить кукурузный крахмал. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно вмешать взбитые белки. 

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Тесто в форме для выпекания.Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму. Выпекать 40-50 минут при температуре 170 °C.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать готовому пирогу остыть в форме. Потом достать из формы и посыпать сахарной пудрой. 

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