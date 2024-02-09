Печенье красный бархат с мраморным эффектом ко Дню влюбленных.

Мраморное печенье. Фото: YouTube @annibakery4590

Для этого рецепта мраморного печенья в виде сердец вам не понадобятся специальные формы для выпечки. Оно идеально подойдет ко Дню Святого Валентина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Anni Bakery.

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Вам понадобится:

200 г муки;

150 г сахарной пудры;

15 г какао;

10 г разрыхлителя;

60 г сливочного масла;

25 мл молока;

1 яйцо;

краситель красный.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Тщательно перемешать лопаткой. Затем добавить яйцо и перемешать миксером.

Приготовление теста. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь добавляем какао, все перемешаем и добавляем красный краситель. Можно использовать любой краситель, но благодаря какао цвет получится более насыщенный.

Красный краситель. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь добавить муку, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. На этом этапе добавляем молоко, еще раз все перемешаем.

Добавление муки. Фото: YouTube @annibakery4590

Тесто нужно накрыть пищевой пленкой в контакт и поставить в холодильник на два часа или на ночь.

Тесто для печенья. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь начинаем формировать печенье. Вручную делаем форму сердца.

Печенье из теста. Фото: YouTube @annibakery4590

Каждое печенье нужно обвалять в сахарной пудре. Сахарной пудры не жалейте, именно она даст мраморный эффект.

Сахарная пудра. Фото: YouTube @annibakery4590

Выпекать при температуре 180° С 15 минут.

Печенье на пергаменте. Фото: YouTube @annibakery4590

Печенье при выпечке увеличится, поэтому его нужно не плотно положить на пергаменте.

Мраморное печенье. Фото: YouTube @annibakery4590

Раньше мы писали о рецепте романтических конфет — сохраните ко Дню Св. Валентина.

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