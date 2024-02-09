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Рецепт мраморного печенья "Red velvet" ко Дню влюбленных

9 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Печенье красный бархат с мраморным эффектом ко Дню влюбленных.
Мраморное печенье. Фото: YouTube @annibakery4590
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого рецепта мраморного печенья в виде сердец вам не понадобятся специальные формы для выпечки. Оно идеально подойдет ко Дню Святого Валентина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Anni Bakery.

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Вам понадобится:

  • 200 г муки;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 15 г какао;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 60 г сливочного масла;
  • 25 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • краситель красный.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Тщательно перемешать лопаткой. Затем добавить яйцо и перемешать миксером.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь добавляем какао, все перемешаем и добавляем красный краситель. Можно использовать любой краситель, но благодаря какао цвет получится более насыщенный.

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Красный краситель. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь добавить муку, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. На этом этапе добавляем молоко, еще раз все перемешаем.

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Добавление муки. Фото: YouTube @annibakery4590

Тесто нужно накрыть пищевой пленкой в контакт и поставить в холодильник на два часа или на ночь.

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Тесто для печенья. Фото: YouTube @annibakery4590

Теперь начинаем формировать печенье. Вручную делаем форму сердца.

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Печенье из теста. Фото: YouTube @annibakery4590

Каждое печенье нужно обвалять в сахарной пудре. Сахарной пудры не жалейте, именно она даст мраморный эффект.

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Сахарная пудра. Фото: YouTube @annibakery4590

Выпекать при температуре 180° С 15 минут.

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Печенье на пергаменте. Фото: YouTube @annibakery4590

Печенье при выпечке увеличится, поэтому его нужно не плотно положить на пергаменте.

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Мраморное печенье. Фото: YouTube @annibakery4590

Раньше мы писали о рецепте романтических конфет — сохраните ко Дню Св. Валентина.

Также мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

рецепты
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День Святого Валентина
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печенье

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