Печенье красный бархат с мраморным эффектом ко Дню влюбленных.

Рецепт мраморного печенья "Red velvet" ко Дню влюбленных
Для этого рецепта мраморного печенья в виде сердец вам не понадобятся специальные формы для выпечки. Оно идеально подойдет ко Дню Святого Валентина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Anni Bakery.
Вам понадобится:
- 200 г муки;
- 150 г сахарной пудры;
- 15 г какао;
- 10 г разрыхлителя;
- 60 г сливочного масла;
- 25 мл молока;
- 1 яйцо;
- краситель красный.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Тщательно перемешать лопаткой. Затем добавить яйцо и перемешать миксером.
Теперь добавляем какао, все перемешаем и добавляем красный краситель. Можно использовать любой краситель, но благодаря какао цвет получится более насыщенный.
Теперь добавить муку, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешать. На этом этапе добавляем молоко, еще раз все перемешаем.
Тесто нужно накрыть пищевой пленкой в контакт и поставить в холодильник на два часа или на ночь.
Теперь начинаем формировать печенье. Вручную делаем форму сердца.
Каждое печенье нужно обвалять в сахарной пудре. Сахарной пудры не жалейте, именно она даст мраморный эффект.
Выпекать при температуре 180° С 15 минут.
Печенье при выпечке увеличится, поэтому его нужно не плотно положить на пергаменте.
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