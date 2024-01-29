Быстрый рецепт медовика — видео

Медовик с кремом "пломбор". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Вы полюбите этот рецепт за скорость его приготовления. В отличие от классического медового торта, этот рецепт не потребует особых усилий, нужно все смешать и отправить духовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

80 г сахара;

2 яйца;

3 ст. меда;

1 ч.л. соды;

20 г сливочного масла;

140 г муки;

1 ч.л. разрыхлителя.

Для крема:

225 мл сметаны;

2 яйца;

80 г сахара;

1,5 ст. муки;

0,5 ст. кукурузного крахмала;

180 гр растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто. Для этого нужно соединить сахар и куриные яйца, тщательно все перемешать.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем к этой смеси добавляем мед, сливочное масло и соль.

Мука и яйца с сахаром. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем добавляем муку с разрыхлителем. Выливаем тесто на форму для выпечки.

Тесто в форме для запекания. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Выпекать корж при 180°С в течение 15 минут.

Сметана, яйца и сахар. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Теперь приготовим крем. Для этого нужно к сметане добавить два яйца, сахар и все тщательно перемешать.

Крем "пломбор". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Добавить 1,5 столовой ложки муки. Ставим на огонь и варим на медленном огне до загустения. Накрываем пищевой пленкой и оставляем до охлаждения.

Крем и сливочное масло. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем нужно взбить сливочное масло. Добавить крем и тщательно перемешать.

Пропитка коржей. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Коржи нужно разрезать. Далее начинаем собирать торт промазывая каждый корж.

Готовый пирог. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Сверху смазать кремом и украсить орехами или шоколадной крошкой. Оставляем торт для того, чтобы он пропитался и можно подавать.

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