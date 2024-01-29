Быстрый рецепт медовика — видео

Рецепт ленивого медовика без раскатки коржей с кремом "пломбир" на сметане
Вы полюбите этот рецепт за скорость его приготовления. В отличие от классического медового торта, этот рецепт не потребует особых усилий, нужно все смешать и отправить духовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.
Вам понадобится:
- 80 г сахара;
- 2 яйца;
- 3 ст. меда;
- 1 ч.л. соды;
- 20 г сливочного масла;
- 140 г муки;
- 1 ч.л. разрыхлителя.
Для крема:
- 225 мл сметаны;
- 2 яйца;
- 80 г сахара;
- 1,5 ст. муки;
- 0,5 ст. кукурузного крахмала;
- 180 гр растительного масла.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить тесто. Для этого нужно соединить сахар и куриные яйца, тщательно все перемешать.
Затем к этой смеси добавляем мед, сливочное масло и соль.
Затем добавляем муку с разрыхлителем. Выливаем тесто на форму для выпечки.
Выпекать корж при 180°С в течение 15 минут.
Теперь приготовим крем. Для этого нужно к сметане добавить два яйца, сахар и все тщательно перемешать.
Добавить 1,5 столовой ложки муки. Ставим на огонь и варим на медленном огне до загустения. Накрываем пищевой пленкой и оставляем до охлаждения.
Затем нужно взбить сливочное масло. Добавить крем и тщательно перемешать.
Коржи нужно разрезать. Далее начинаем собирать торт промазывая каждый корж.
Сверху смазать кремом и украсить орехами или шоколадной крошкой. Оставляем торт для того, чтобы он пропитался и можно подавать.
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