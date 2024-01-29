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Рецепт ленивого медовика без раскатки коржей с кремом "пломбир" на сметане

29 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт медовика — видео
Медовик с кремом "пломбор". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы полюбите этот рецепт за скорость его приготовления. В отличие от классического медового торта, этот рецепт не потребует особых усилий, нужно все смешать и отправить духовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

  • 80 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. меда;
  • 1 ч.л. соды;
  • 20 г сливочного масла;
  • 140 г муки;
  • 1 ч.л. разрыхлителя.

Для крема:

  • 225 мл сметаны;
  • 2 яйца;
  • 80 г сахара;
  • 1,5 ст. муки;
  • 0,5 ст. кукурузного крахмала;
  • 180 гр растительного масла.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить тесто. Для этого нужно соединить сахар и куриные яйца, тщательно все перемешать.

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Сахар и яйца. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем к этой смеси добавляем мед, сливочное масло и соль.

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Мука и яйца с сахаром. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем добавляем муку с разрыхлителем. Выливаем тесто на форму для выпечки.

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Тесто в форме для запекания. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Выпекать корж при 180°С в течение 15 минут.

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Сметана, яйца и сахар. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Теперь приготовим крем. Для этого нужно к сметане добавить два яйца, сахар и все тщательно перемешать.

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Крем "пломбор". Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Добавить 1,5 столовой ложки муки. Ставим на огонь и варим на медленном огне до загустения. Накрываем пищевой пленкой и оставляем до охлаждения.

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Крем и сливочное масло. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем нужно взбить сливочное масло. Добавить крем и тщательно перемешать.

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Пропитка коржей. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Коржи нужно разрезать. Далее начинаем собирать торт промазывая каждый корж.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Сверху смазать кремом и украсить орехами или шоколадной крошкой. Оставляем торт для того, чтобы он пропитался и можно подавать.

Раньше мы писали о самом простом рецепте легендарного львовского сырника.

Также мы писали о древнем медовике по рецепту бабушки.

Еще мы писали о рецепте краффина с сухофруктами и без яиц.

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