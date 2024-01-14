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Рецепт ленивых пирожков из продуктов, которые остались после праздников

14 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные пирожки с колбасой — видео рецепт
Ленивые пирожки. Фото: YouTube @dnpr.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем простой способ, придать "второе дыхание" оставшимся вчерашним продуктам. Такие пирожки получаются очень вкусными, при этом понадобится минимум усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • кефир 250 мл;
  • вода 40 мл;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 1/2 ч.л;
  • сода 1/2 ч.л;
  • яйцо 1 шт;
  • мука 240 г.

Для начинки:

  • колбаса копченая 200 г;
  • укроп (30 г);
  • лук зеленый (50 г).

Способ приготовления

Приготовим тесто. Для этого нужно к кефиру добавить воду и тщательно перемешать.

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Кефир и вода. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставим на огонь и помешивая немного подогреваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К теплому кефиру добавляем сахар, соль и одно яйцо. Все тщательно перемешать и добавить муку. В конце добавляем погашенную соду и еще раз тщательно перемешиваем.

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Кефир и мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь нужно нарезать колбасу и зеленый лук с укропом.

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Зеленый лук и колбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем колбасу и зелень к тесту, тщательно перемешать. К этой начинке можно добавить сыр или другие ингредиенты по вашему желанию.

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Тесто с колбасой и зеленым луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Жарить пирожки с обеих сторон до образования корочки.

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Пирожки на сковороде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такие пирожки можно подавать со сметаной.

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Пирожок с колбасой и зеленым луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

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