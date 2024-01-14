Очень вкусные пирожки с колбасой — видео рецепт

Рецепт ленивых пирожков из продуктов, которые остались после праздников
Предлагаем простой способ, придать "второе дыхание" оставшимся вчерашним продуктам. Такие пирожки получаются очень вкусными, при этом понадобится минимум усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- кефир 250 мл;
- вода 40 мл;
- сахар 1 ч.л;
- соль 1/2 ч.л;
- сода 1/2 ч.л;
- яйцо 1 шт;
- мука 240 г.
Для начинки:
- колбаса копченая 200 г;
- укроп (30 г);
- лук зеленый (50 г).
Способ приготовления
Приготовим тесто. Для этого нужно к кефиру добавить воду и тщательно перемешать.
Ставим на огонь и помешивая немного подогреваем.
К теплому кефиру добавляем сахар, соль и одно яйцо. Все тщательно перемешать и добавить муку. В конце добавляем погашенную соду и еще раз тщательно перемешиваем.
Теперь нужно нарезать колбасу и зеленый лук с укропом.
Добавляем колбасу и зелень к тесту, тщательно перемешать. К этой начинке можно добавить сыр или другие ингредиенты по вашему желанию.
Жарить пирожки с обеих сторон до образования корочки.
Такие пирожки можно подавать со сметаной.
Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
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