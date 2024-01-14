Очень вкусные пирожки с колбасой — видео рецепт

Ленивые пирожки. Фото: YouTube @dnpr.com.ua

Предлагаем простой способ, придать "второе дыхание" оставшимся вчерашним продуктам. Такие пирожки получаются очень вкусными, при этом понадобится минимум усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

кефир 250 мл;

вода 40 мл;

сахар 1 ч.л;

соль 1/2 ч.л;

сода 1/2 ч.л;

яйцо 1 шт;

мука 240 г.

Для начинки:

колбаса копченая 200 г;

укроп (30 г);

лук зеленый (50 г).

Способ приготовления

Приготовим тесто. Для этого нужно к кефиру добавить воду и тщательно перемешать.

Кефир и вода. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставим на огонь и помешивая немного подогреваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К теплому кефиру добавляем сахар, соль и одно яйцо. Все тщательно перемешать и добавить муку. В конце добавляем погашенную соду и еще раз тщательно перемешиваем.

Кефир и мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теперь нужно нарезать колбасу и зеленый лук с укропом.

Зеленый лук и колбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем колбасу и зелень к тесту, тщательно перемешать. К этой начинке можно добавить сыр или другие ингредиенты по вашему желанию.

Тесто с колбасой и зеленым луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Жарить пирожки с обеих сторон до образования корочки.

Пирожки на сковороде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такие пирожки можно подавать со сметаной.

Пирожок с колбасой и зеленым луком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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