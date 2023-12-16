Идеальный рецепт львовского сырника.

Львовский сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Львовский сырник — это изысканно и просто одновременно. Десерт получается мягкий с нежной, лимонной ноткой. Недаром он пленил миллионы сердец.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

форма для выпечки 8х14х8,5;

форма для выпечки 25х11х7;

кисломолочный творог 1,2 кг;

яйца 6 шт.;

сахар 250 г;

ванильный сахар 16 г;

масло 150 г;

сметана 50 г;

манная крупа 60 г;

крахмал 30 г;

разрыхлитель 5 г;

изюм 100 г;

цедра одного апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно в кисломолочный сыр добавить куриные яйца, сахар, ванильный сахар, сливочное масло и сметану. Все тщательно перебить блендером.

Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем разрыхлитель, манную крупу и крахмал. Все перемешать.

Добавление разрыхлителя. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем промытые изюм, цедру апельсина и тщательно перемешаем.

Изюм и апельсиновая цедра. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь выливаем эту массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180°С в течение 60 минут.

Тесто для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда сырники приготовились, их нужно положить вверх дном.

Готовые сырники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно взять черный шоколад и растопить его. Добавить две столовые ложки растительного масла без запаха.

Глазурь для сырников. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наносим эту глазурь на сырники. Дать застыть глазури и можно подавать на стол.

Готовые сырники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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