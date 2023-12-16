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Рецепт легендарного львовского сырника — приготовьте на Рождество

16 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт львовского сырника.
Львовский сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Львовский сырник — это изысканно и просто одновременно. Десерт получается мягкий с нежной, лимонной ноткой. Недаром он пленил миллионы сердец.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • форма для выпечки 8х14х8,5;
  • форма для выпечки 25х11х7;
  • кисломолочный творог 1,2 кг;
  • яйца 6 шт.;
  • сахар 250 г;
  • ванильный сахар 16 г;
  • масло 150 г;
  • сметана 50 г;
  • манная крупа 60 г;
  • крахмал 30 г;
  • разрыхлитель 5 г;
  • изюм 100 г;
  • цедра одного апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно в кисломолочный сыр добавить куриные яйца, сахар, ванильный сахар, сливочное масло и сметану. Все тщательно перебить блендером.

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Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем разрыхлитель, манную крупу и крахмал. Все перемешать.

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Добавление разрыхлителя. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем промытые изюм, цедру апельсина и тщательно перемешаем.

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Изюм и апельсиновая цедра. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь выливаем эту массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180°С в течение 60 минут.

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Тесто для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда сырники приготовились, их нужно положить вверх дном.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно взять черный шоколад и растопить его. Добавить две столовые ложки растительного масла без запаха.

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Глазурь для сырников. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Наносим эту глазурь на сырники. Дать застыть глазури и можно подавать на стол.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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