Идеальный рецепт львовского сырника.

Рецепт легендарного львовского сырника — приготовьте на Рождество
Львовский сырник — это изысканно и просто одновременно. Десерт получается мягкий с нежной, лимонной ноткой. Недаром он пленил миллионы сердец.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- форма для выпечки 8х14х8,5;
- форма для выпечки 25х11х7;
- кисломолочный творог 1,2 кг;
- яйца 6 шт.;
- сахар 250 г;
- ванильный сахар 16 г;
- масло 150 г;
- сметана 50 г;
- манная крупа 60 г;
- крахмал 30 г;
- разрыхлитель 5 г;
- изюм 100 г;
- цедра одного апельсина.
Способ приготовления
Сначала нужно в кисломолочный сыр добавить куриные яйца, сахар, ванильный сахар, сливочное масло и сметану. Все тщательно перебить блендером.
Затем добавляем разрыхлитель, манную крупу и крахмал. Все перемешать.
Затем добавляем промытые изюм, цедру апельсина и тщательно перемешаем.
Теперь выливаем эту массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180°С в течение 60 минут.
Когда сырники приготовились, их нужно положить вверх дном.
Теперь нужно взять черный шоколад и растопить его. Добавить две столовые ложки растительного масла без запаха.
Наносим эту глазурь на сырники. Дать застыть глазури и можно подавать на стол.
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