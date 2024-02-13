Как приготовить быстро курицу по-аджарски — пошаговый рецепт с фото

Филе по-аджарски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оригинальный рецепт, который поразит вас и ваших гостей — куриное филе по-аджарски. Можно приготовить куриную грудку по этому рецепту и подать на праздничный стол или же порадовать свою семью таким вкусным блюдом на семейный ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 3 шт;

яйцо 3 шт;

сливочный сыр 100-120 г;

моцарелла 100-120 г;

соль, черный молотый перец;

сушеный чеснок;

копченная паприка.

Способ приготовления

Разрезать куриное филе по центру, формируя карман. Чем больше карман, тем больше начинки поместится.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить фольгу в этот карман, чтобы он держал форму.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать куриное филе солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, копченой паприкой.

Куриное филе на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить куриное филе с обеих сторон по 4 минуты до румяности.

Сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить яйца на белки и желтки.

Куриное филе и сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать белки со сливочным сыром и моцареллой. Выложить начинку в карманы из куриного филе.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 200 °C на протяжении 10 минут.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать из духовки, выложить по центру желтки. Поставить в духовку еще на 4 минуты.

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