Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт куриной грудки по-аджарски — идея на миллион arrow

Рецепт куриной грудки по-аджарски — идея на миллион

13 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить быстро курицу по-аджарски — пошаговый рецепт с фото
Филе по-аджарски. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Оригинальный рецепт, который поразит вас и ваших гостей — куриное филе по-аджарски. Можно приготовить куриную грудку по этому рецепту и подать на праздничный стол или же порадовать свою семью таким вкусным блюдом на семейный ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • куриное филе 3 шт;
  • яйцо 3 шт;
  • сливочный сыр 100-120 г;
  • моцарелла 100-120 г;
  • соль, черный молотый перец;
  • сушеный чеснок;
  • копченная паприка. 

Способ приготовления

Разрезать куриное филе по центру, формируя карман. Чем больше карман, тем больше начинки поместится. 

null
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить фольгу в этот карман, чтобы он держал форму.

null
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать куриное филе солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, копченой паприкой.

null
Куриное филе на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить куриное филе с обеих сторон по 4 минуты до румяности.

null
Сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить яйца на белки и желтки.

null
Куриное филе и сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать белки со сливочным сыром и моцареллой.  Выложить начинку в карманы из куриного филе. 

null
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 200 °C на протяжении 10 минут.

null
Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать из духовки, выложить по центру желтки. Поставить в духовку еще на 4 минуты.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

лайфхаки
Ужин
рецепты
курица
запеченная курица
куриное филе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме