Как приготовить быстро курицу по-аджарски — пошаговый рецепт с фото

Рецепт куриной грудки по-аджарски — идея на миллион
Оригинальный рецепт, который поразит вас и ваших гостей — куриное филе по-аджарски. Можно приготовить куриную грудку по этому рецепту и подать на праздничный стол или же порадовать свою семью таким вкусным блюдом на семейный ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 3 шт;
- яйцо 3 шт;
- сливочный сыр 100-120 г;
- моцарелла 100-120 г;
- соль, черный молотый перец;
- сушеный чеснок;
- копченная паприка.
Способ приготовления
Разрезать куриное филе по центру, формируя карман. Чем больше карман, тем больше начинки поместится.
Положить фольгу в этот карман, чтобы он держал форму.
Посыпать куриное филе солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, копченой паприкой.
Обжарить куриное филе с обеих сторон по 4 минуты до румяности.
Разделить яйца на белки и желтки.
Смешать белки со сливочным сыром и моцареллой. Выложить начинку в карманы из куриного филе.
Выпекать при 200 °C на протяжении 10 минут.
Достать из духовки, выложить по центру желтки. Поставить в духовку еще на 4 минуты.
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