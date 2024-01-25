вкусные и простые булочки — видео рецепт

Рецепт краффинов с сухофруктами и без яиц
Краффины это очень вкусная выпечка. Обычно в этом рецепте используются сухофрукты, которые прекрасно дополняют вкус влажного теста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (ингредиенты для 3 шт.):
- молоко 3,2% 280 мл;
- мука 600 г;
- сахар 100 г;
- растопленное сливочное масло 100 г;
- соль 1 ч. л.;
- сухие дрожжи 2 ч. л.;
- мягкое сливочное масло (для смазывания краффинов) 80 г;
- куркума 1 ч. л.;
- цедра 1 апельсина (натереть на мелкой тёрке).
Для начинки:
- курага 200 г;
- вяленая клюква 100 г;
- виски (или любое ароматное спиртное) 100 г;
- сахарная пудра для подачи.
Способ приготовления
В теплом молоке развести 1 ст. л. сахара и дрожжи. Оставить на 10-15 минут.
Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.
В опару добавить соль с куркумой, оставшийся сахар и просеянную муку, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, цедру и замесить тесто.
Собрать в комок — оно получается довольно плотное, в работе удобное к рукам сильно не липнет.
Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
Тесто разделить на три части. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на припыленную мукой доску и, накрыв пленкой, оставить в тепле на 10 минут (не обязательно).
Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик теста раскатать (растянуть) в тонкий и длинный пласт. Смазать ровным слоем 1/3 части мягкого сливочного масла — можно это делать силиконовой лопаткой или кисточкой. С сухофруктов слить лишнюю жидкость и 1/3 часть распределить по раскатанному тесту.
Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, можно накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста. Рулет разрезать вдоль посередине, не до конца и скрутить краффин из всего теста, накладывая один слой поверх другого.
В бумажную форму для куличей среднего размера выложить краффины. Выпекать около 40 минут при температуре 180°С. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовые краффины остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.
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