вкусные и простые булочки — видео рецепт

Краффины с сухофруктами. Фото: YouTube @evadaren

Краффины это очень вкусная выпечка. Обычно в этом рецепте используются сухофрукты, которые прекрасно дополняют вкус влажного теста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится (ингредиенты для 3 шт.):

молоко 3,2% 280 мл;

мука 600 г;

сахар 100 г;

растопленное сливочное масло 100 г;

соль 1 ч. л.;

сухие дрожжи 2 ч. л.;

мягкое сливочное масло (для смазывания краффинов) 80 г;

куркума 1 ч. л.;

цедра 1 апельсина (натереть на мелкой тёрке).

Для начинки:

курага 200 г;

вяленая клюква 100 г;

виски (или любое ароматное спиртное) 100 г;

сахарная пудра для подачи.

Способ приготовления

В теплом молоке развести 1 ст. л. сахара и дрожжи. Оставить на 10-15 минут.

Сахар и дрожжи. Фото: YouTube @evadaren

Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

В опару добавить соль с куркумой, оставшийся сахар и просеянную муку, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, цедру и замесить тесто.

Тесто для краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Собрать в комок — оно получается довольно плотное, в работе удобное к рукам сильно не липнет.

Тесто для краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Сухофрукты и тесто. Фото: YouTube @evadaren

Тесто разделить на три части. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на припыленную мукой доску и, накрыв пленкой, оставить в тепле на 10 минут (не обязательно).

Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик теста раскатать (растянуть) в тонкий и длинный пласт. Смазать ровным слоем 1/3 части мягкого сливочного масла — можно это делать силиконовой лопаткой или кисточкой. С сухофруктов слить лишнюю жидкость и 1/3 часть распределить по раскатанному тесту.

Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, можно накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста. Рулет разрезать вдоль посередине, не до конца и скрутить краффин из всего теста, накладывая один слой поверх другого.

Готовые краффины. Фото: YouTube @evadaren

В бумажную форму для куличей среднего размера выложить краффины. Выпекать около 40 минут при температуре 180°С. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовые краффины остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.

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