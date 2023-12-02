Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт полезной скумбрии в домашних условиях – получается, как копченая arrow

Рецепт полезной скумбрии в домашних условиях – получается, как копченая

2 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как засолить скумбрию в домашних условиях — видео рецепт
Маринованная скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По виду такая скумбрия напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая. Это отличный вариант для приготовления закуски к новогоднему столу

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • горсть шелухи лука;
  • черный чай 2 ст.л;
  • соль 3 ст;
  • сахар 1.5 ст.л;
  • душистый перц 3 шт;
  • черный перец горошком;
  • кориандр;
  • скумбрия 2 шт.

Способ приготовления 

Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого кладем в кастрюлю с водой большую горсть луковой шелухи, черный сухой чай, сахар и соль. По желанию можно еще добавить душистый перец и кориандр. Маринад нужно варить 10 минут. 

null
Маринад для рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад нужно процедить через сито. 

null
Маринад без специй. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно очистить свежую скумбрию, чтобы не осталось темных пленок и отрезать голову. 

null
Сырая скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, чтобы рыба приобрела красивый копченый цвет, на хвостике делаем надрез и вставляем деревянную палочку. 

null
Палочка в хвосте скумбрии. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подвешиваем рыбу на палочке к пластиковой бутылке, таким образом ее не нужно будет переворачивать. 

null
Скумбрия в бутылке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем рыбу маринадом, ставим в холодильник на трое суток. 

null
Рыба в маринаде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через трое суток рыба будет готова. По виду напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая. 

null
Готовая скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такую скумбрию удобно хранить в холодильнике в контейнере или банке. 

null
Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.

Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко. 

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме