Как засолить скумбрию в домашних условиях — видео рецепт

Рецепт полезной скумбрии в домашних условиях – получается, как копченая
По виду такая скумбрия напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая. Это отличный вариант для приготовления закуски к новогоднему столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- горсть шелухи лука;
- черный чай 2 ст.л;
- соль 3 ст;
- сахар 1.5 ст.л;
- душистый перц 3 шт;
- черный перец горошком;
- кориандр;
- скумбрия 2 шт.
Способ приготовления
Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого кладем в кастрюлю с водой большую горсть луковой шелухи, черный сухой чай, сахар и соль. По желанию можно еще добавить душистый перец и кориандр. Маринад нужно варить 10 минут.
Маринад нужно процедить через сито.
Теперь нужно очистить свежую скумбрию, чтобы не осталось темных пленок и отрезать голову.
Для того, чтобы рыба приобрела красивый копченый цвет, на хвостике делаем надрез и вставляем деревянную палочку.
Подвешиваем рыбу на палочке к пластиковой бутылке, таким образом ее не нужно будет переворачивать.
Заливаем рыбу маринадом, ставим в холодильник на трое суток.
Через трое суток рыба будет готова. По виду напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая.
Такую скумбрию удобно хранить в холодильнике в контейнере или банке.
Раньше мы писали рецепт вкуснейшей скумбрии пряного посола в домашних условиях. Выходит намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.
Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.
А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.
Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.
Читайте Новини.LIVE!