Как засолить скумбрию в домашних условиях — видео рецепт

Маринованная скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

По виду такая скумбрия напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая. Это отличный вариант для приготовления закуски к новогоднему столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

горсть шелухи лука;

черный чай 2 ст.л;

соль 3 ст;

сахар 1.5 ст.л;

душистый перц 3 шт;

черный перец горошком;

кориандр;

скумбрия 2 шт.

Способ приготовления

Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого кладем в кастрюлю с водой большую горсть луковой шелухи, черный сухой чай, сахар и соль. По желанию можно еще добавить душистый перец и кориандр. Маринад нужно варить 10 минут.

Маринад для рыбы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Маринад нужно процедить через сито.

Маринад без специй. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно очистить свежую скумбрию, чтобы не осталось темных пленок и отрезать голову.

Сырая скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, чтобы рыба приобрела красивый копченый цвет, на хвостике делаем надрез и вставляем деревянную палочку.

Палочка в хвосте скумбрии. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Подвешиваем рыбу на палочке к пластиковой бутылке, таким образом ее не нужно будет переворачивать.

Скумбрия в бутылке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем рыбу маринадом, ставим в холодильник на трое суток.

Рыба в маринаде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через трое суток рыба будет готова. По виду напоминает копченую рыбу, а по вкусу получается слабосоленая.

Готовая скумбрия. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такую скумбрию удобно хранить в холодильнике в контейнере или банке.

Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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