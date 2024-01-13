Полезное печенье из кукурузной муки — видео

Кукурузное печенье. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Рекомендуем это печенье как альтернативу печенью на белой муке и масле. Оно подходит для тех, кто придерживается сбалансированного питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;

сахар 100 г;

ванильный сахар 0,5 п (8 г);

масло 50 мл;

цедра 1 апельсина;

кукурузная мука 300 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно добавить сахар к куриным яйцам и тщательно перемешать.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем ванильный сахар, растительное масло и цедру апельсина.

Цедра апельсина. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем кукурузную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

Кукурузная мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из этой массы необходимо замесить тесто для печенья. Готовое тесто следует оставить при комнатной температуре на 30 минут.

Кукурузная мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Берем небольшое количество теста, формируем шарик и делаем форму печенья.

Печенье на деко. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запекать при 180°С в течение 25-30 минут.

Кукурузное печенье. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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