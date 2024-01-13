Полезное печенье из кукурузной муки — видео

Рецепт полезного кукурузного печенья без глютена
Рекомендуем это печенье как альтернативу печенью на белой муке и масле. Оно подходит для тех, кто придерживается сбалансированного питания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 0,5 п (8 г);
- масло 50 мл;
- цедра 1 апельсина;
- кукурузная мука 300 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно добавить сахар к куриным яйцам и тщательно перемешать.
Затем добавляем ванильный сахар, растительное масло и цедру апельсина.
Затем добавляем кукурузную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.
Из этой массы необходимо замесить тесто для печенья. Готовое тесто следует оставить при комнатной температуре на 30 минут.
Берем небольшое количество теста, формируем шарик и делаем форму печенья.
Запекать при 180°С в течение 25-30 минут.
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