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Рецепт полезного кукурузного печенья без глютена

13 января 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезное печенье из кукурузной муки — видео
Кукурузное печенье. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рекомендуем это печенье как альтернативу печенью на белой муке и масле. Оно подходит для тех, кто придерживается сбалансированного питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 0,5 п (8 г);
  • масло 50 мл;
  • цедра 1 апельсина;
  • кукурузная мука 300 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно добавить сахар к куриным яйцам и тщательно перемешать.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем ванильный сахар, растительное масло и цедру апельсина.

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Цедра апельсина. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем кукурузную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

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Кукурузная мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Из этой массы необходимо замесить тесто для печенья. Готовое тесто следует оставить при комнатной температуре на 30 минут.

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Кукурузная мука. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Берем небольшое количество теста, формируем шарик и делаем форму печенья.

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Печенье на деко. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запекать при 180°С в течение 25-30 минут.

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Кукурузное печенье. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

еда
рецепты
выпечка
печенье
кукуруза

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