Салат с крабовыми палочками - видео рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @smachna_storinka

Это классический вариант приготовления известного салата из крабовых палочек и кукурузы. Этот салат подойдет к любому столу и всегда получается очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 240 г;

яйца 4 шт.;

кукуруза консервированная 380 г;

огурец 1 шт.;

рис 1/3 стакана;

майонез 4 ст. л.;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить рис.

Рис в кастрюле. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тем временем нужно нарезать крабовые палочки средним кубиком.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @smachna_storinka

Огурец следует нарезать кубиком и добавить к крабовым палочкам.

Нарезанный огурец. Фото: YouTube @smachna_storinka

Яйца нужно сварить и нарезать кубиком. Добавляем к огурцам и крабовым палочкам.

Куриные яйца. Фото: YouTube @smachna_storinka

Теперь ко всем ингредиентам добавляем консервированную кукурузу.

Добавление кукурузы и риса. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавляем отварной рис, который нужно предварительно охладить.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Заправляем салат майонезом, все тщательно перемешиваем, по вкусу добавить соль. Дать салату настояться и можно подавать к столу.

Готовый салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

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