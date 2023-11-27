Салат с крабовыми палочками - видео рецепт

Рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024
Это классический вариант приготовления известного салата из крабовых палочек и кукурузы. Этот салат подойдет к любому столу и всегда получается очень вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 240 г;
- яйца 4 шт.;
- кукуруза консервированная 380 г;
- огурец 1 шт.;
- рис 1/3 стакана;
- майонез 4 ст. л.;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить рис.
Тем временем нужно нарезать крабовые палочки средним кубиком.
Огурец следует нарезать кубиком и добавить к крабовым палочкам.
Яйца нужно сварить и нарезать кубиком. Добавляем к огурцам и крабовым палочкам.
Теперь ко всем ингредиентам добавляем консервированную кукурузу.
Добавляем отварной рис, который нужно предварительно охладить.
Заправляем салат майонезом, все тщательно перемешиваем, по вкусу добавить соль. Дать салату настояться и можно подавать к столу.
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