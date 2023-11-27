Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024 arrow

Рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024

27 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с крабовыми палочками - видео рецепт
Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это классический вариант приготовления известного салата из крабовых палочек и кукурузы. Этот салат подойдет к любому столу и всегда получается очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • крабовые палочки 240 г;
  • яйца 4 шт.;
  • кукуруза консервированная 380 г;
  • огурец 1 шт.;
  • рис 1/3 стакана;
  • майонез 4 ст. л.;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить рис.

null
Рис в кастрюле. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тем временем нужно нарезать крабовые палочки средним кубиком.

null
Крабовые палочки. Фото: YouTube @smachna_storinka

Огурец следует нарезать кубиком и добавить к крабовым палочкам.

null
Нарезанный огурец. Фото: YouTube @smachna_storinka

Яйца нужно сварить и нарезать кубиком. Добавляем к огурцам и крабовым палочкам.

null
Куриные яйца. Фото: YouTube @smachna_storinka

Теперь ко всем ингредиентам добавляем консервированную кукурузу.

null
Добавление кукурузы и риса. Фото: YouTube @smachna_storinka

Добавляем отварной рис, который нужно предварительно охладить.

null
Добавление майонеза. Фото: YouTube @smachna_storinka

Заправляем салат майонезом, все тщательно перемешиваем, по вкусу добавить соль. Дать салату настояться и можно подавать к столу.

null
Готовый салат. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме