Вкусный салат на новый год — видео рецепт

Салат оливье. Фото: Freepik

Есть много вариаций приготовления салата оливье, без которого трудно представить новогодний стол. Предлагаем ознакомиться с обычным классическим рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Віталий Бугера.

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Вам понадобится:

докторская колбаса;

картофель печеный;

морковь печеная;

соленый огурец;

горошек консервированный;

яйца;

лук;

майонез.

Способ приготовления

Для этого рецепта нужно запечь картофель и морковь. Печеные овощи будут гораздо вкуснее.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @gotui_smakui

Картофель и морковь нужно нарезать мелким кубиком. Высыпать в салатник.

Печеный картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Также нужно нарезать маринованные или соленые огурцы мелким кубиком. Добавить в салатник.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать вареные яйца на вареную колбасу на одинаковые кубики. Добавить в салатник.

Фото: YouTube @gotui_smakui

Осталось добавить консервированный горошек. По вкусу можно добавить немного лука.

Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать. Можно подавать на стол.

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