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Рецепт классического оливье, который быстро готовится

29 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный салат на новый год — видео рецепт
Салат оливье. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Есть много вариаций приготовления салата оливье, без которого трудно представить новогодний стол. Предлагаем ознакомиться с обычным классическим рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Віталий Бугера.

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Вам понадобится:

  • докторская колбаса;
  • картофель печеный;
  • морковь печеная;
  • соленый огурец;
  • горошек консервированный;
  • яйца;
  • лук;
  • майонез.

Способ приготовления

Для этого рецепта нужно запечь картофель и морковь. Печеные овощи будут гораздо вкуснее.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @gotui_smakui

Картофель и морковь нужно нарезать мелким кубиком. Высыпать в салатник.

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Печеный картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Также нужно нарезать маринованные или соленые огурцы мелким кубиком. Добавить в салатник.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать вареные яйца на вареную колбасу на одинаковые кубики. Добавить в салатник.

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Фото: YouTube @gotui_smakui

Осталось добавить консервированный горошек. По вкусу можно добавить немного лука.

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Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать. Можно подавать на стол.

Раньше мы писали, как сделать оливье супер полезным для здоровья.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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