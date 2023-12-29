Вкусный салат на новый год — видео рецепт

Рецепт классического оливье, который быстро готовится
Есть много вариаций приготовления салата оливье, без которого трудно представить новогодний стол. Предлагаем ознакомиться с обычным классическим рецептом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Віталий Бугера.
Вам понадобится:
- докторская колбаса;
- картофель печеный;
- морковь печеная;
- соленый огурец;
- горошек консервированный;
- яйца;
- лук;
- майонез.
Способ приготовления
Для этого рецепта нужно запечь картофель и морковь. Печеные овощи будут гораздо вкуснее.
Картофель и морковь нужно нарезать мелким кубиком. Высыпать в салатник.
Также нужно нарезать маринованные или соленые огурцы мелким кубиком. Добавить в салатник.
Нарезать вареные яйца на вареную колбасу на одинаковые кубики. Добавить в салатник.
Осталось добавить консервированный горошек. По вкусу можно добавить немного лука.
Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать. Можно подавать на стол.
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