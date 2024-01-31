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Рецепт классического бисквита, проверенного годами, — всего три ингредиента

31 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт идеального бисквита — видео
Классический бисквит. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт идеального бисквита, который подойдет для приготовления любого торта. Его можно разрезать на коржи и добавить крем по вашему вкусу. Также этот бисквит можно подавать как самостоятельную выпечку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 3 шт.;
  • мука — 120 г;
  • сахар — 150 г.

Способ приготовления

Сначала нужно отдельно взбить белки до стойких пиков. Перед взбиванием  добавить щепотку соли.

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Яичные белки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавить сахар и желтки. Все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить муку и снова все перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тесто осторожно перекладываем в форму для выпечки.

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Приготовление бисквита. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать при 180 °С в течение 20-30 минут.

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Готовый бисквит. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда пирог приготовился, нужно оставить его в духовке на 3-5 минут, тогда он равномерно опустится.

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Классический бисквит. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба".

выпечка
бисквит

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