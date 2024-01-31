Рецепт идеального бисквита — видео

Рецепт классического бисквита, проверенного годами, — всего три ингредиента
Это рецепт идеального бисквита, который подойдет для приготовления любого торта. Его можно разрезать на коржи и добавить крем по вашему вкусу. Также этот бисквит можно подавать как самостоятельную выпечку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- яйцо — 3 шт.;
- мука — 120 г;
- сахар — 150 г.
Способ приготовления
Сначала нужно отдельно взбить белки до стойких пиков. Перед взбиванием добавить щепотку соли.
Затем добавить сахар и желтки. Все тщательно перемешать.
Добавить муку и снова все перемешать.
Тесто осторожно перекладываем в форму для выпечки.
Выпекать при 180 °С в течение 20-30 минут.
Когда пирог приготовился, нужно оставить его в духовке на 3-5 минут, тогда он равномерно опустится.
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