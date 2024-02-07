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Рецепт хумуса из нута и авокадо

7 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашний полезный хумус с авокадо — видео рецепт
Домашний хумус. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт полезного и вкусного хумуса, который готовится из нута и авокадо. Его можно подавать со свежим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей. Отличный вариант для перекуса, который богат белком. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • банка консервированного нута 500 г;
  • авокадо 1 шт;
  • кунжутная паста тахини 3 ст.л;
  • лаймовый сок по вкусу;
  • чеснок 2 зубчика;
  • кунжутное масло 2 ст.л. (или другое без запаха);
  • молотая зира, кориандр и паприка 1 ч.л;
  • соль 1- 2 ч.л. 

Для подачи:

  • гранат по вкусу;
  • пита или лаваш;
  • микрозелень гороха. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо очистить авокадо и чеснок.

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Консервированный нут. Фото: YouTube @evadaren

Пробиваем все ингредиенты в кухонном комбайне или при помощи блендера до кремообразной консистенции, используя воду от нута. 

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Авокадо и нут. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем все специи и еще раз тщательно перемешиваем. 

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Смесь специй. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем хумус на блюдо и оформляем с помощью ложки. 

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Сок лайма. Фото: YouTube @evadaren

Поливаем маслом, украшаем зернами граната и микрозеленью. Подаем с лепешками.

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Готовый хумус. Фото: YouTube @evadaren

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