Домашний полезный хумус с авокадо — видео рецепт

Домашний хумус. Фото: YouTube @evadaren

Это рецепт полезного и вкусного хумуса, который готовится из нута и авокадо. Его можно подавать со свежим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей. Отличный вариант для перекуса, который богат белком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

банка консервированного нута 500 г;

авокадо 1 шт;

кунжутная паста тахини 3 ст.л;

лаймовый сок по вкусу;

чеснок 2 зубчика;

кунжутное масло 2 ст.л. (или другое без запаха);

молотая зира, кориандр и паприка 1 ч.л;

соль 1- 2 ч.л.

Для подачи:

гранат по вкусу;

пита или лаваш;

микрозелень гороха.

Способ приготовления

Сначала необходимо очистить авокадо и чеснок.

Консервированный нут. Фото: YouTube @evadaren

Пробиваем все ингредиенты в кухонном комбайне или при помощи блендера до кремообразной консистенции, используя воду от нута.

Авокадо и нут. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем все специи и еще раз тщательно перемешиваем.

Смесь специй. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем хумус на блюдо и оформляем с помощью ложки.

Сок лайма. Фото: YouTube @evadaren

Поливаем маслом, украшаем зернами граната и микрозеленью. Подаем с лепешками.

Готовый хумус. Фото: YouTube @evadaren

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