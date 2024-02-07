Домашний полезный хумус с авокадо — видео рецепт

Рецепт хумуса из нута и авокадо
Это рецепт полезного и вкусного хумуса, который готовится из нута и авокадо. Его можно подавать со свежим хлебом или использовать для приготовления сэндвичей. Отличный вариант для перекуса, который богат белком.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- банка консервированного нута 500 г;
- авокадо 1 шт;
- кунжутная паста тахини 3 ст.л;
- лаймовый сок по вкусу;
- чеснок 2 зубчика;
- кунжутное масло 2 ст.л. (или другое без запаха);
- молотая зира, кориандр и паприка 1 ч.л;
- соль 1- 2 ч.л.
Для подачи:
- гранат по вкусу;
- пита или лаваш;
- микрозелень гороха.
Способ приготовления
Сначала необходимо очистить авокадо и чеснок.
Пробиваем все ингредиенты в кухонном комбайне или при помощи блендера до кремообразной консистенции, используя воду от нута.
Добавляем все специи и еще раз тщательно перемешиваем.
Выкладываем хумус на блюдо и оформляем с помощью ложки.
Поливаем маслом, украшаем зернами граната и микрозеленью. Подаем с лепешками.
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