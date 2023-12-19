На Новый год 2024 нужно подать оранжевое блюдо — видео рецепт

Рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски — дополнит новогодний стол
Рецепт хрустящей моркови по-корейски. Она получается такая же как на рынке, вкусная и сочная. Обязательно попробуйте приготовить, она станет отличным дополнением на новогоднем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- морковь 500 гр;
- чеснок 5 зубчиков;
- небольшая луковица;
- красный острый перец 0,5 ч.л;
- соль 0,5 ч.л;
- кориандр 0,5 ч.л.
- сахар 1 ч.л;
- уксус 1 ч.л;
- растительное масло 50 мл.
Способ приготовления
Натереть морковь на терку для корейской морковки.
Мелко нарезать лук. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета.
Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.
Пропустить чеснок через пресс или натереть на мелкой терке, или просто мелко порубить ножом.
Добавить соль, сахар, уксус в морковь и перемешать. При добавлении соли и сахара морковь начнет отдавать сок, его можно слить. Собрать морковь в горку, высыпать перец и кориандр сверху и залить горячим растительным маслом.
Горячее растительное масло раскроет аромат специй. Тщательно перемешать морковь со специями и маслом Добавить чеснок, перемешать. Поставить в холодильник на 4 часа и более.
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