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Рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски — дополнит новогодний стол

19 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
На Новый год 2024 нужно подать оранжевое блюдо — видео рецепт
Морковь по-корейски. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт хрустящей моркови по-корейски. Она получается такая же как на рынке, вкусная и сочная. Обязательно попробуйте приготовить, она станет отличным дополнением на новогоднем столе

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • морковь 500 гр;
  • чеснок 5 зубчиков;
  • небольшая луковица;
  • красный острый перец 0,5 ч.л;
  • соль 0,5 ч.л;
  • кориандр 0,5 ч.л.
  • сахар 1 ч.л;
  • уксус 1 ч.л;
  • растительное масло 50 мл. 

Способ приготовления

Натереть морковь на терку для корейской морковки.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропустить чеснок через пресс или натереть на мелкой терке, или просто мелко порубить ножом.

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Морковь и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, сахар, уксус в морковь и перемешать. При добавлении соли и сахара морковь начнет отдавать сок, его можно слить. Собрать морковь в горку, высыпать перец и кориандр сверху и залить горячим растительным маслом.

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Жареный лук и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Горячее растительное масло раскроет аромат специй. Тщательно перемешать морковь со специями и маслом Добавить чеснок, перемешать. Поставить в холодильник на 4 часа и более.

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

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