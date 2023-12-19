На Новый год 2024 нужно подать оранжевое блюдо — видео рецепт

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Рецепт хрустящей моркови по-корейски. Она получается такая же как на рынке, вкусная и сочная. Обязательно попробуйте приготовить, она станет отличным дополнением на новогоднем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

морковь 500 гр;

чеснок 5 зубчиков;

небольшая луковица;

красный острый перец 0,5 ч.л;

соль 0,5 ч.л;

кориандр 0,5 ч.л.

сахар 1 ч.л;

уксус 1 ч.л;

растительное масло 50 мл.

Способ приготовления

Натереть морковь на терку для корейской морковки.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета.

Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук не добавляется в саму морковь, а используется лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропустить чеснок через пресс или натереть на мелкой терке, или просто мелко порубить ножом.

Морковь и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, сахар, уксус в морковь и перемешать. При добавлении соли и сахара морковь начнет отдавать сок, его можно слить. Собрать морковь в горку, высыпать перец и кориандр сверху и залить горячим растительным маслом.

Жареный лук и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Горячее растительное масло раскроет аромат специй. Тщательно перемешать морковь со специями и маслом Добавить чеснок, перемешать. Поставить в холодильник на 4 часа и более.

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