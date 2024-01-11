Идеальный способ приготовления квашеной капусты — видео

Рецепт хрустящей квашеной капусты быстрого приготовления
Квашеная капуста по этому рецепту готовится просто и быстро. Получается всегда сочная и хрустящая. Когда заканчивается банка капусты, можно еще заквасить и будет всегда свежая квашеная капуста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.
Вам понадобится (на трехлитровую банку):
- 2-2,5 кг капусты;
- 3 лавровых листа;
- 7 горошин черного перца;
- 1 морковь.
На 1 л кипяченой охлажденной воды:
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара.
Такого рассола вам понадобится 1,25-1,5л.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту и натереть морковь.
В воду добавляем соль и сахар, тщательно перемешаем.
Перекладываем капусту и морковку на стол.
Теперь нужно перемешать морковь с капустой, добавить лавровый лист и перец горошком.
Капусту плотно уложить в банку и залить водой с солью. Нужно чуть-чуть оставить места в банке, потому что во время брожения количество жидкости может увеличиться.
Оставляем капусту в теплом месте на три дня. Каждый день капусту нужно прокалывать ножом до дна банки.
Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.
Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.
Читайте Новини.LIVE!