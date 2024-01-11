Идеальный способ приготовления квашеной капусты — видео

Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Квашеная капуста по этому рецепту готовится просто и быстро. Получается всегда сочная и хрустящая. Когда заканчивается банка капусты, можно еще заквасить и будет всегда свежая квашеная капуста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

Читайте также:

Вам понадобится (на трехлитровую банку):

2-2,5 кг капусты;

3 лавровых листа;

7 горошин черного перца;

1 морковь.

На 1 л кипяченой охлажденной воды:

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара.

Такого рассола вам понадобится 1,25-1,5л.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту и натереть морковь.

Капуста, морковь и специи. Фото: YouTube @zdorovia

В воду добавляем соль и сахар, тщательно перемешаем.

Вода, соль и сахар. Фото: YouTube @zdorovia

Перекладываем капусту и морковку на стол.

Морковь и капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Теперь нужно перемешать морковь с капустой, добавить лавровый лист и перец горошком.

Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Капусту плотно уложить в банку и залить водой с солью. Нужно чуть-чуть оставить места в банке, потому что во время брожения количество жидкости может увеличиться.

Капуста в банке. Фото: YouTube @zdorovia

Оставляем капусту в теплом месте на три дня. Каждый день капусту нужно прокалывать ножом до дна банки.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @zdorovia

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.