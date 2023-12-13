Рецепт яиц под острым рыбным соусом — видео

Рецепт карпатской праздничной намазки из яиц и маринованных огурцов
Рецепт вкусной закуски из яиц. Они удачно будут подходить ко всем блюдам и станут украшением новогоднего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- яйца 8 шт.
Для соуса:
- яйцо 2 шт. из 8 шт;
- горчица крепкая 1 ч.л;
- майонез 3 ст.л;
- сметана 3 ст.л;
- грибы маринованные 100 гр;
- сельдь филе 1 шт;
- зелень петрушки;
- маринованный красный сладкий перец;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить соус. Для этого два сваренных яйца разминаем вилкой.
Далее к яйцам добавляем горчицу, все тщательно перемешаем. Затем к этой массе добавить три столовых ложки сметаны и майонеза, его уместно заменить домашним. Всё достаточно тщательно перемешать.
Мелко нарезать филе сельди и добавить в яичную массу.
Также понадобятся маринованные грибы, их нужно мелко нарезать и добавить в яичную массу.
Нарезать зелень петрушки и добавить в соус.
Теперь берём яйца и нарезаем на половинки. Складываем их желтком вниз на начинку.
Сверху украшаем полосками сладкого маринованного перца и посыпаем черным перцем.
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