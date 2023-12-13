Рецепт яиц под острым рыбным соусом — видео

Закуска из яиц. Фото: YouTube @UkraineFood

Рецепт вкусной закуски из яиц. Они удачно будут подходить ко всем блюдам и станут украшением новогоднего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

яйца 8 шт.

Для соуса:

яйцо 2 шт. из 8 шт;

горчица крепкая 1 ч.л;

майонез 3 ст.л;

сметана 3 ст.л;

грибы маринованные 100 гр;

сельдь филе 1 шт;

зелень петрушки;

маринованный красный сладкий перец;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить соус. Для этого два сваренных яйца разминаем вилкой.

Куриные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к яйцам добавляем горчицу, все тщательно перемешаем. Затем к этой массе добавить три столовых ложки сметаны и майонеза, его уместно заменить домашним. Всё достаточно тщательно перемешать.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Мелко нарезать филе сельди и добавить в яичную массу.

Филе сельди. Фото: YouTube @UkraineFood

Также понадобятся маринованные грибы, их нужно мелко нарезать и добавить в яичную массу.

Маринованные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезать зелень петрушки и добавить в соус.

Куриные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берём яйца и нарезаем на половинки. Складываем их желтком вниз на начинку.

Украшение яиц. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху украшаем полосками сладкого маринованного перца и посыпаем черным перцем.

Готовая закуска. Фото: YouTube @UkraineFood

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