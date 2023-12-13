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Рецепт карпатской праздничной намазки из яиц и маринованных огурцов

13 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт яиц под острым рыбным соусом — видео
Закуска из яиц. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусной закуски из яиц. Они удачно будут подходить ко всем блюдам и станут украшением новогоднего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • яйца 8 шт.

Для соуса:

  • яйцо 2 шт. из 8 шт;
  • горчица крепкая 1 ч.л;
  • майонез 3 ст.л;
  • сметана 3 ст.л;
  • грибы маринованные 100 гр;
  • сельдь филе 1 шт;
  • зелень петрушки;
  • маринованный красный сладкий перец;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить соус. Для этого два сваренных яйца разминаем вилкой.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к яйцам добавляем горчицу, все тщательно перемешаем. Затем к этой массе добавить три столовых ложки сметаны и майонеза, его уместно заменить домашним. Всё достаточно тщательно перемешать.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @UkraineFood

Мелко нарезать филе сельди и добавить в яичную массу.

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Филе сельди. Фото: YouTube @UkraineFood

Также понадобятся маринованные грибы, их нужно мелко нарезать и добавить в яичную массу.

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Маринованные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезать зелень петрушки и добавить в соус.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берём яйца и нарезаем на половинки. Складываем их желтком вниз на начинку.

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Украшение яиц. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху украшаем полосками сладкого маринованного перца и посыпаем черным перцем.

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Готовая закуска. Фото: YouTube @UkraineFood

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