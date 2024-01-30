Самый вкусный рецепт пирога — видео

Рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный
Автор кулинарного канала Юлия Шевчук поделилась рецептом пирога, который привезла из Италии. Он называется "12 ложек" и готовится без использования весов. Попробуйте приготовить этот воздушный и нежный десерт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт.;
- сахар 12 ложек;
- мука 12 ложек;
- молоко 12 ложек;
- ванильный сахар;
- разрыхлитель 1 чайная ложка;
- растительное масло 12 ложек;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать три яйца с чайной ложкой ванильного сахара и щепоткой соли.
Далее добавляем 12 ложек сахара. Все тщательно перемешать миксером.
Далее добавляем 12 столовых ложек молока. Все тщательно перемешать.
Также добавляем 12 столовых ложек растительного масла. Все тщательно перемешать.
Добавляем 12 ложек муки и чайную ложку разрыхлителя, еще раз перемешиваем.
Тесто выливаем в форму для запекания. Запекать при 180 °С на протяжении 30 минут.
Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
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