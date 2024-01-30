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Рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный

30 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый вкусный рецепт пирога — видео
Пирог к чаю. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор кулинарного канала Юлия Шевчук поделилась рецептом пирога, который привезла из Италии. Он называется "12 ложек" и готовится без использования весов. Попробуйте приготовить этот воздушный и нежный десерт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • яйца 3 шт.; 
  • сахар 12 ложек; 
  • мука 12 ложек; 
  • молоко 12 ложек;
  • ванильный сахар; 
  • разрыхлитель 1 чайная ложка; 
  • растительное масло 12 ложек; 
  • соль. 

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать три яйца с чайной ложкой ванильного сахара и щепоткой соли. 

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Яйца в тарелке. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее добавляем 12 ложек сахара. Все тщательно перемешать миксером. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее добавляем 12 столовых ложек молока. Все тщательно перемешать. 

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Растительное масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Также добавляем 12 столовых ложек растительного масла. Все тщательно перемешать. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Добавляем 12 ложек муки и чайную ложку разрыхлителя, еще раз перемешиваем. 

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тесто выливаем в форму для запекания. Запекать при 180 °С на протяжении 30 минут. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. 

Ранее мы писали про нежный десерт без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 г. 

Еще мы писали про самый простой рецепт легендарного львовского сырника

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