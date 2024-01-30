Самый вкусный рецепт пирога — видео

Пирог к чаю. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Автор кулинарного канала Юлия Шевчук поделилась рецептом пирога, который привезла из Италии. Он называется "12 ложек" и готовится без использования весов. Попробуйте приготовить этот воздушный и нежный десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

яйца 3 шт.;

сахар 12 ложек;

мука 12 ложек;

молоко 12 ложек;

ванильный сахар;

разрыхлитель 1 чайная ложка;

растительное масло 12 ложек;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать три яйца с чайной ложкой ванильного сахара и щепоткой соли.

Яйца в тарелке. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее добавляем 12 ложек сахара. Все тщательно перемешать миксером.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее добавляем 12 столовых ложек молока. Все тщательно перемешать.

Растительное масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Также добавляем 12 столовых ложек растительного масла. Все тщательно перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Добавляем 12 ложек муки и чайную ложку разрыхлителя, еще раз перемешиваем.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тесто выливаем в форму для запекания. Запекать при 180 °С на протяжении 30 минут.

Готовый пирог. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

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