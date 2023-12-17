Супер закуска из селедки на Новый год – видео рецепт

Закуска из сельди. Фото: Freepik

Рецепт очень вкусного форшмака. Простая и быстрая закуска из сельди. Она отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

филе сельди 200 г;

лук салатный 1 шт;

яйца 2 шт;

яблоко 50-60 г;

сливочное масло 50 г;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо мелко нарезать селедку.

Филе сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно мелко нарезать лук.

Нарезанная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также понадобится нарезать яйца и яблоки.

Нарезанный яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло. Приправить черным молотым перцем.

Добавление яблока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию можно измельчить блендером или перемолоть на мясорубке.

Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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