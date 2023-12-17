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Рецепт идеальной закуски из сельди форшмак – сохраните до Нового года

17 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер закуска из селедки на Новый год – видео рецепт
Закуска из сельди. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусного форшмака. Простая и быстрая закуска из сельди. Она отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • филе сельди 200 г;
  • лук салатный 1 шт;
  • яйца 2 шт;
  • яблоко 50-60 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо мелко нарезать селедку. 

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Филе сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно мелко нарезать лук. 

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Нарезанная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также понадобится нарезать яйца и яблоки. 

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Нарезанный яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло. Приправить черным молотым перцем. 

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Добавление яблока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию можно измельчить блендером или перемолоть на мясорубке.

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Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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