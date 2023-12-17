Супер закуска из селедки на Новый год – видео рецепт

Рецепт идеальной закуски из сельди форшмак – сохраните до Нового года
Рецепт очень вкусного форшмака. Простая и быстрая закуска из сельди. Она отлично подойдет в качестве закуски на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- филе сельди 200 г;
- лук салатный 1 шт;
- яйца 2 шт;
- яблоко 50-60 г;
- сливочное масло 50 г;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо мелко нарезать селедку.
Затем нужно мелко нарезать лук.
Также понадобится нарезать яйца и яблоки.
Добавить мягкое сливочное масло. Приправить черным молотым перцем.
По желанию можно измельчить блендером или перемолоть на мясорубке.
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