Супер закуска на Новый год за 5 минут из крабовых палочек — видео рецепт

Рецепт идеальной закуски из крабовых палочек — изюминка на праздничном столе
Очень вкусная и простая закуска с крабовыми палочками на новогодний стол. Она получается сочная, пикантная и эффектно выглядит.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 300 г;
- яйцо 2 шт;
- сыр творожный 80-100 г;
- чеснок 1 зубчик;
- огурец 0,5 шт;
- кукуруза 1 ст.л;
- майонез 2 ст.л.
Способ приготовления
Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить творожный сыр и майонез.
Нарезать огурец на тонкие длинные полоски.
Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой.
Положить огурец и кукурузу. Свернуть в рулет.
Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник.
Можно приготовить закуску заранее и нарезать перед подачей на стол.
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