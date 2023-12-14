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Рецепт идеальной закуски из крабовых палочек — изюминка на праздничном столе

14 декабря 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер закуска на Новый год за 5 минут из крабовых палочек — видео рецепт
Закуска из крабовых палочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная и простая закуска с крабовыми палочками на новогодний стол. Она получается сочная, пикантная и эффектно выглядит. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки 300 г;
  • яйцо 2 шт;
  • сыр творожный 80-100 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • огурец 0,5 шт;
  • кукуруза 1 ст.л;
  • майонез 2 ст.л.

Способ приготовления 

Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить творожный сыр и майонез. 

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Тертое яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурец на тонкие длинные полоски.

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Тертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой.

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Свежий огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить огурец и кукурузу. Свернуть в рулет.

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Рулет из крабовой палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник. 

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Закуска из крабовых палочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно приготовить закуску заранее и нарезать перед подачей на стол.

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Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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