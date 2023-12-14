Супер закуска на Новый год за 5 минут из крабовых палочек — видео рецепт

Закуска из крабовых палочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная и простая закуска с крабовыми палочками на новогодний стол. Она получается сочная, пикантная и эффектно выглядит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 300 г;

яйцо 2 шт;

сыр творожный 80-100 г;

чеснок 1 зубчик;

огурец 0,5 шт;

кукуруза 1 ст.л;

майонез 2 ст.л.

Способ приготовления

Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить творожный сыр и майонез.

Тертое яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурец на тонкие длинные полоски.

Тертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой.

Свежий огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить огурец и кукурузу. Свернуть в рулет.

Рулет из крабовой палочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник.

Закуска из крабовых палочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно приготовить закуску заранее и нарезать перед подачей на стол.

Готовая закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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