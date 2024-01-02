Супер закуска из свиных ушей — видео рецепт

Рецепт идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши
Такая закуска из свиных ушей готовится очень просто. Она идеально подойдет к пиву или другим напиткам. Бюджетная закуска, которой получится много, хватит на большую компанию.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.
Вам понадобится:
- свиные уши;
- соль;
- перец;
- лавровый лист;
- растительное масло;
- чеснок.
Способ приготовления
Свиные уши нужно очистить от грязи и сварить (не более 1,5 часов).
Затем добавить 3 ст. л. соли, лавровый лист и перец горошком.
Готовые уши достать и нарезать соломкой
Добавьте измельченный чеснок и немного соли, если уши недостаточно просолились.
На застеленный пергаментом лист выложить уши и запекать в духовке в течение 30 минут при 180°С.
Достать уши, слить жир и перекласть в тарелку.
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