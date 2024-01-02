Супер закуска из свиных ушей — видео рецепт

Свиные уши. Фото: Freepik

Такая закуска из свиных ушей готовится очень просто. Она идеально подойдет к пиву или другим напиткам. Бюджетная закуска, которой получится много, хватит на большую компанию.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

свиные уши;

соль;

перец;

лавровый лист;

растительное масло;

чеснок.

Способ приготовления

Свиные уши нужно очистить от грязи и сварить (не более 1,5 часов).

Свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Затем добавить 3 ст. л. соли, лавровый лист и перец горошком.

Свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готовые уши достать и нарезать соломкой

Нарезанные свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавьте измельченный чеснок и немного соли, если уши недостаточно просолились.

Растительное масло, соль и чеснок. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На застеленный пергаментом лист выложить уши и запекать в духовке в течение 30 минут при 180°С.

Свиные уши на противне. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Достать уши, слить жир и перекласть в тарелку.

Запеченные свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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