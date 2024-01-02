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Рецепт идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши

2 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер закуска из свиных ушей — видео рецепт
Свиные уши. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска из свиных ушей готовится очень просто. Она идеально подойдет к пиву или другим напиткам. Бюджетная закуска, которой получится много, хватит на большую компанию.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Госпожа Сосницкая.

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Вам понадобится:

  • свиные уши;
  • соль;
  • перец;
  • лавровый лист;
  • растительное масло;
  • чеснок.

Способ приготовления

Свиные уши нужно очистить от грязи и сварить (не более 1,5 часов).

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Свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Затем добавить 3 ст. л. соли, лавровый лист и перец горошком.

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Свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готовые уши достать и нарезать соломкой

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Нарезанные свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Добавьте измельченный чеснок и немного соли, если уши недостаточно просолились.

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Растительное масло, соль и чеснок. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На застеленный пергаментом лист выложить уши и запекать в духовке в течение 30 минут при 180°С.

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Свиные уши на противне. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Достать уши, слить жир и перекласть в тарелку.

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Запеченные свиные уши. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

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