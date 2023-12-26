Простой рецепт лазаньи на Новый год — видео

Рецепт идеальной лазаньи к праздничному столу
Такую лазанью можно приготовить как со свининой, так и с говядиной, и с индейкой. Блюдо получается довольно сытное и не тяжёлое для желудка. А готовится всё гораздо проще чем может показаться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- размер формы для запекания 20х30 см;
- листы лазаньи (сухие) 12 шт;
- сыр пармезан 200 г.
Для соуса "Болоньезе":
- фарш куриный или индюшиный 600-700 г;
- 5-6 спелых помидоров или 400 г очищенных томатов в собственном соку;
- белое сухое вино 100 мл;
- лук репчатый 1 шт;
- чеснок 3-4 зубчика;
- масло сливочное 20 г;
- растительное масло 3 ст.л;
- зелень петрушки или базилика;
- свежемолотый перец;
- итальянские травы;
- соль по вкусу.
Для соуса "Бешамель":
- молоко 1 л;
- сливочное масло 80 г;
- мука 80 г;
- орех мускатный 1 ч.л;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Готовим соус "Болоньезе". Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень вымыть и нарезать. В сотейнике или глубокой сковороде разогреть сливочное масло вместе с растительным, выложить лук, приправить и обжарить до мягкости.
Добавить чеснок и обжарить ещё 1 минуту. Выложить фарш и обжарить на среднем огне 5 минут, разминая деревянной лопаткой, чтобы разбить крупные комки.
К фаршу добавить помидоры (если используете свежие, их нужно бланшировать, снять кожицу и измельчить), перемешать.
Влить вино и тушить под крышкой 15 минут. Снять сотейник с соусом с огня, добавить рубленую зелень, перемешать. Соус накрыть крышкой и отставить в сторону.
Готовим соус "Бешамель". В кастрюле, на маленьком огне, растопить сливочное масло. Всыпать муку и перемешать, продолжая нагревать масляно-мучную смесь не более пары минут, чтобы не пригорело.
Небольшими порциями влить 300 мл холодного молока, постоянно помешивая до однородности. Понемногу влить оставшееся молоко и хорошо перемешать.
Приправить "Бешамель" солью и мускатным орехом, по вкусу. Довести соус до кипения, постоянно помешивая, и проварить 5 минут на слабом огне, постоянно помешивая. Совет. Количество молока зависит от желаемой густоты соуса. Также, следует учитывать, что после остывания соус загустеет. Собираем лазанью.
На дно формы для запекания выложить немного соуса "Бешамель". Сверху на соус выложить листы лазаньи. Затем выложить 1/3 соуса "Болоньезе" и равномерно распределить в форме.
Сверху выложить часть соуса "Бешамель" и также равномерно распределить соус в форме. Уложить листы лазаньи. Таким образом, чередовать слои, пока не будет заполнена форма.
Последним слоем выложить листы лазаньи и покрыть соусом "Бешамель". Сверху присыпать тёртым сыром. Запекать лазанью 40-50 минут при температуре 180°C до золотистой корочки. Готовую лазанью вынуть из духовки, дать постоять 10-15 минут, разрезать на порции и подавать.
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