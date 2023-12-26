Простой рецепт лазаньи на Новый год — видео

Праздничная лазанья. Фото: YouTube @evadaren

Такую лазанью можно приготовить как со свининой, так и с говядиной, и с индейкой. Блюдо получается довольно сытное и не тяжёлое для желудка. А готовится всё гораздо проще чем может показаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

размер формы для запекания 20х30 см;

листы лазаньи (сухие) 12 шт;

сыр пармезан 200 г.

Для соуса "Болоньезе":

фарш куриный или индюшиный 600-700 г;

5-6 спелых помидоров или 400 г очищенных томатов в собственном соку;

белое сухое вино 100 мл;

лук репчатый 1 шт;

чеснок 3-4 зубчика;

масло сливочное 20 г;

растительное масло 3 ст.л;

зелень петрушки или базилика;

свежемолотый перец;

итальянские травы;

соль по вкусу.

Для соуса "Бешамель":

молоко 1 л;

сливочное масло 80 г;

мука 80 г;

орех мускатный 1 ч.л;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Готовим соус "Болоньезе". Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень вымыть и нарезать. В сотейнике или глубокой сковороде разогреть сливочное масло вместе с растительным, выложить лук, приправить и обжарить до мягкости.

Жареный лук. Фото: YouTube @evadaren

Добавить чеснок и обжарить ещё 1 минуту. Выложить фарш и обжарить на среднем огне 5 минут, разминая деревянной лопаткой, чтобы разбить крупные комки.

Добавление фарша. Фото: YouTube @evadaren

К фаршу добавить помидоры (если используете свежие, их нужно бланшировать, снять кожицу и измельчить), перемешать.

Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Влить вино и тушить под крышкой 15 минут. Снять сотейник с соусом с огня, добавить рубленую зелень, перемешать. Соус накрыть крышкой и отставить в сторону.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @evadaren

Готовим соус "Бешамель". В кастрюле, на маленьком огне, растопить сливочное масло. Всыпать муку и перемешать, продолжая нагревать масляно-мучную смесь не более пары минут, чтобы не пригорело.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @evadaren

Небольшими порциями влить 300 мл холодного молока, постоянно помешивая до однородности. Понемногу влить оставшееся молоко и хорошо перемешать.

Приготовление лазаньи. Фото: YouTube @evadaren

Приправить "Бешамель" солью и мускатным орехом, по вкусу. Довести соус до кипения, постоянно помешивая, и проварить 5 минут на слабом огне, постоянно помешивая. Совет. Количество молока зависит от желаемой густоты соуса. Также, следует учитывать, что после остывания соус загустеет. Собираем лазанью.

Приготовление лазаньи. Фото: YouTube @evadaren

На дно формы для запекания выложить немного соуса "Бешамель". Сверху на соус выложить листы лазаньи. Затем выложить 1/3 соуса "Болоньезе" и равномерно распределить в форме.

Приготовление лазаньи. Фото: YouTube @evadaren

Сверху выложить часть соуса "Бешамель" и также равномерно распределить соус в форме. Уложить листы лазаньи. Таким образом, чередовать слои, пока не будет заполнена форма.

Готовая лазанья. Фото: YouTube @evadaren

Последним слоем выложить листы лазаньи и покрыть соусом "Бешамель". Сверху присыпать тёртым сыром. Запекать лазанью 40-50 минут при температуре 180°C до золотистой корочки. Готовую лазанью вынуть из духовки, дать постоять 10-15 минут, разрезать на порции и подавать.

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